Генпрокурор про ймовірні справи проти Кривоноса і Клименка: Не досліджував це питання 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко не зміг відповісти на запитання "Української правди" щодо ймовірної наявності кримінальних справ, в яких фігурують директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Джерело: брифінг генерального прокурора Руслана Кравченка в Києві

Пряма мова: "Не досліджував це питання. Не можу вам відповісти. В моєму кабінеті ці питання не звучали".

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Деталі: Напередодні директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко заявили, що розглядають різні сценарії розвитку подій, у тому числі відкриття кримінальних справ відносно них самих.

Передісторія:

Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.

Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", із правками, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Керівники НАБУ та САП Семен Кривонос і Олександр Клименко закликали президента Володимира Зеленського не підписувати документ, який фактично знищує незалежність антикорупційних органів. Однак ввечері 22 липня Зеленський підписав закон.

В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ