Генпрокурор о вероятных делах против Кривоноса и Клименко: Не исследовал этот вопрос

Генеральный прокурор Руслан Кравченко не смог ответить на вопрос "Украинской правды" относительно вероятного наличия уголовных дел, в которых фигурируют директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

Источник: брифинг генерального прокурора Руслана Кравченко в Киеве

Прямая речь: "Не исследовал этот вопрос. Не могу вам ответить. В моем кабинете эти вопросы не звучали".

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Детали: Накануне директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко заявили, что рассматривают различные сценарии развития событий, в том числе открытие уголовных дел в отношении них самих.

Предыстория:

Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля.

Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.

На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко призвали президента Владимира Зеленского не подписывать документ, который фактически уничтожает независимость антикоррупционных органов. Однако вечером 22 июля Зеленский подписал закон.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

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