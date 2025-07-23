Генпрокурор о вероятных делах против Кривоноса и Клименко: Не исследовал этот вопрос
Генеральный прокурор Руслан Кравченко не смог ответить на вопрос "Украинской правды" относительно вероятного наличия уголовных дел, в которых фигурируют директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.
Источник: брифинг генерального прокурора Руслана Кравченко в Киеве
Прямая речь: "Не исследовал этот вопрос. Не могу вам ответить. В моем кабинете эти вопросы не звучали".
Детали: Накануне директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко заявили, что рассматривают различные сценарии развития событий, в том числе открытие уголовных дел в отношении них самих.
Предыстория:
- Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля.
- Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.
- На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко призвали президента Владимира Зеленского не подписывать документ, который фактически уничтожает независимость антикоррупционных органов. Однако вечером 22 июля Зеленский подписал закон.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
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