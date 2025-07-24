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Законопроект Зеленского восстановит независимость антикоррупционных органов – НАБУ

Алена МазуренкоЧетверг, 24 июля 2025, 19:04
Законопроект Зеленского восстановит независимость антикоррупционных органов – НАБУ
иллюстративное фото: НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что приняли участие в подготовке законопроекта 13533, который внес в Раду президент Владимир Зеленский. В ведомстве заявили, что этот документ восстановит все полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

Источник: НАБУ

Дословно: "Законопроект 13533, представленный президентом Украины как безотлагательный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

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НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины поскорее принять инициативу президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП".

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Что предшествовало: 

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  • 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
  • После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". Позже 24 июля законопроект президента Владимира Зеленского относительно полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

НАБУЗеленскийзаконодательствоВерховная Рада
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