Законопроект Зеленского восстановит независимость антикоррупционных органов – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что приняли участие в подготовке законопроекта 13533, который внес в Раду президент Владимир Зеленский. В ведомстве заявили, что этот документ восстановит все полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

Источник: НАБУ

Дословно: "Законопроект 13533, представленный президентом Украины как безотлагательный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

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НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины поскорее принять инициативу президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП".

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