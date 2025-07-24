Зеленський на тлі 3-го дня протестів: "Важливо, що українці так достойно реагують на всі події"
Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив урядовцям представити текст законопроєкту 13533 українським партнерам. Після хвилі протестів на тлі закону, що обмежує незалежність НАБУ і САП, Заленський заявив, що "важливо, що українці так достойно реагують на всі події".
Джерело: вечірнє звернення Зеленського 24 липня
Пряма мова: "Вже сьогодні (24 липня - ред.) є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.
Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань.
Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості.
Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України".
Що було раніше: 24 липня законопроєкт 13533 президента Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради.
Законопроєкт містить положення про те, що "працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ"
В НАБУ уточнили, що у новому законопроєкті щодо антикорупційних органів перевірку на поліграфі для працівників НАБУ проводити буде не СБУ, а управління внутрішнього контролю бюро.
Нагадаємо:
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері 22 липня президент підписав документ.
- У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- Після цього Зеленський пообіцяв внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".