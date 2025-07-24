Зеленський на тлі 3-го дня протестів: "Важливо, що українці так достойно реагують на всі події"

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив урядовцям представити текст законопроєкту 13533 українським партнерам. Після хвилі протестів на тлі закону, що обмежує незалежність НАБУ і САП, Заленський заявив, що "важливо, що українці так достойно реагують на всі події".

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 24 липня

Пряма мова: "Вже сьогодні (24 липня - ред.) є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

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Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань.

Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості.

Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України".

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Що було раніше: 24 липня законопроєкт 13533 президента Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт містить положення про те, що "працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ

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