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Зеленский на фоне 3-го дня протестов: "Важно, что украинцы так достойно реагируют на все события"

Алена МазуренкоЧетверг, 24 июля 2025, 21:36
Зеленский на фоне 3-го дня протестов: Важно, что украинцы так достойно реагируют на все события
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству представить текст законопроекта 13533 украинским партнерам. После волны протестов на фоне ограничивающего независимость НАБУ и САП закона, Заленский заявил, что "важно, что украинцы так достойно реагируют на все события".

Источник: вечернее обращение Зеленского 24 июля

Прямая речь: "Уже сегодня (24 июля – ред.) есть в Верховной Раде Украины мой законопроект – то, что обещал, – для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов.

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Реальные возможности проверить, чтобы не было ни одного российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – это не только в НАБУ и САП, но и ДБР, наша Национальная полиция – должна пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки.

Есть также в законопроекте нормы, предохраняющие от различных злоупотреблений. Текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП. Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз.

Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности. Конечно, важно, что украинцы достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые небезразличны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины".

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Что было раньше: 24 июля законопроект 13533 президента Владимира Зеленского по поводу полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

Законопроект содержит положение о том, что "работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ".

В НАБУ уточнили, что в новом законопроекте относительно антикоррупционных органов проверку на полиграфе для работников НАБУ будет проводить не СБУ, а управление внутреннего контроля бюро.

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Что предшествовало: 

ЗеленскийНАБУАнтикоррупционная прокуратуразаконодательство
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