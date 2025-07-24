Зеленский на фоне 3-го дня протестов: "Важно, что украинцы так достойно реагируют на все события"
Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству представить текст законопроекта 13533 украинским партнерам. После волны протестов на фоне ограничивающего независимость НАБУ и САП закона, Заленский заявил, что "важно, что украинцы так достойно реагируют на все события".
Источник: вечернее обращение Зеленского 24 июля
Прямая речь: "Уже сегодня (24 июля – ред.) есть в Верховной Раде Украины мой законопроект – то, что обещал, – для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов.
Реальные возможности проверить, чтобы не было ни одного российского вмешательства. Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне – это не только в НАБУ и САП, но и ДБР, наша Национальная полиция – должна пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки.
Есть также в законопроекте нормы, предохраняющие от различных злоупотреблений. Текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП. Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз.
Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности. Конечно, важно, что украинцы достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые небезразличны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины".
Что было раньше: 24 июля законопроект 13533 президента Владимира Зеленского по поводу полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.
Законопроект содержит положение о том, что "работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ".
В НАБУ уточнили, что в новом законопроекте относительно антикоррупционных органов проверку на полиграфе для работников НАБУ будет проводить не СБУ, а управление внутреннего контроля бюро.
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Что предшествовало:
- 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".