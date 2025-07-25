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Рада назначила день рассмотрения законопроекта Зеленского о независимости НАБУ и САП

Евгений КизиловПятница, 25 июля 2025, 12:11
Рада назначила день рассмотрения законопроекта Зеленского о независимости НАБУ и САП
фото: Getty Images

Верховная Рада решила провести 31 июля заседание для рассмотрения президентского законопроекта 13533, которым Владимир Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам Украины независимость.

Источник: председатель парламента Руслан Стефанчук в соцсетях

Прямая речь: "Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года".

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Детали: Спикер сообщил, что во время рассмотрения законопроекта предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его неотложное подписание.

Он добавил, что, кроме этого, Рада рассмотрит и другие "важные законодательные инициативы".

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Что предшествовало:

  • 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля президент подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
  • После этого Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который, по его словам, обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
  • В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законопроект Зеленского восстановит все полномочия и гарантии независимости для НАБУ и САП.

ЗеленскийкоррупциязаконодательствоВерховная Рада
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