Рада назначила день рассмотрения законопроекта Зеленского о независимости НАБУ и САП
Верховная Рада решила провести 31 июля заседание для рассмотрения президентского законопроекта 13533, которым Владимир Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам Украины независимость.
Источник: председатель парламента Руслан Стефанчук в соцсетях
Прямая речь: "Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года".
Детали: Спикер сообщил, что во время рассмотрения законопроекта предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его неотложное подписание.
Он добавил, что, кроме этого, Рада рассмотрит и другие "важные законодательные инициативы".
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Что предшествовало:
- 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля президент подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- После этого Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который, по его словам, обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законопроект Зеленского восстановит все полномочия и гарантии независимости для НАБУ и САП.