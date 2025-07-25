Рада назначила день рассмотрения законопроекта Зеленского о независимости НАБУ и САП

Верховная Рада решила провести 31 июля заседание для рассмотрения президентского законопроекта 13533, которым Владимир Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам Украины независимость.

Источник: председатель парламента Руслан Стефанчук в соцсетях

Прямая речь: "Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года".

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Детали: Спикер сообщил, что во время рассмотрения законопроекта предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его неотложное подписание.

Он добавил, что, кроме этого, Рада рассмотрит и другие "важные законодательные инициативы".

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