Комитет Рады единогласно поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП
Профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал президентский законопроект №13533, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу и в целом. Без каких-либо изменений по тексту от того, что зарегистрировали".
Детали: Против или воздержавшихся нет. "За" проголосовали 19 нардепов, то есть решение было единогласным, добавляет Железняк.
По его словам, именно это решение будет вынесено на голосование в зале Рады 31 июля сразу в двух чтениях.
По мнению нардепа, голосов будет более чем достаточно.
Знать больше: "И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?
Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля президент подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- После этого Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который, по его словам, обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законопроект Зеленского восстановит все полномочия и гарантии независимости для НАБУ и САП.