Комитет Рады единогласно поддержал законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал президентский законопроект №13533, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу и в целом. Без каких-либо изменений по тексту от того, что зарегистрировали".

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Детали: Против или воздержавшихся нет. "За" проголосовали 19 нардепов, то есть решение было единогласным, добавляет Железняк.

По его словам, именно это решение будет вынесено на голосование в зале Рады 31 июля сразу в двух чтениях.

По мнению нардепа, голосов будет более чем достаточно.

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