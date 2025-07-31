Мітингувальники зустріли оплесками новий закон про НАБУ і САП, але нагадали про інші питання
Учасники акції під Верховною Радою, які закликали нардепів ухвалити закон про відновлення незалежності антикорупційних органів, оплесками вітали рішення парламентарів, але нагадали й про інші актуальні питання.
Джерело: hromadske
Деталі: Після ухвалення рішення, за яким учасники акції стежили в прямому етері, люди скандували: "Влада – це народ" та заспівали гімн України.
Протестувальники сказали, що мають іще кілька вимог (імовірно, маючи на увазі, що досі не призначений глава Бюро економічної безпеки), але поки – святкують сьогоднішнє рішення щодо НАБУ та САП, зазначає кореспондент видання з місця події.
До мітингувальників вийшов один із народних депутатів від "Слуги народу", Олександр Маріковський, але йому не дали мікрофон.
Після ухвалення очікуваного рішення учасники акції почали розходитися, залишивши після себе масив картонок із закликами до депутатів.
Що передувало: Верховна Рада 31 липня ухвалила закон, що повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП. Спікер Руслан Стефанчук підписав його прямо під час засідання.
Передісторія:
- Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
- У багатьох містах України кілька днів поспіль після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.
- Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
- Вранці 31 липня біля Верховної Ради громадяни зібралися на мирний мітинг в підтримку ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ та САП.
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