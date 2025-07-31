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Мітингувальники зустріли оплесками новий закон про НАБУ і САП, але нагадали про інші питання

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 липня 2025, 14:34
Мітингувальники зустріли оплесками новий закон про НАБУ і САП, але нагадали про інші питання
картонка-нагадування у Верховній Раді. фото з Telegram нардепа Ярослава Железняка

Учасники акції під Верховною Радою, які закликали нардепів ухвалити закон про відновлення незалежності антикорупційних органів, оплесками вітали рішення парламентарів, але нагадали й про інші актуальні питання.

Джерело: hromadske

Деталі: Після ухвалення рішення, за яким учасники акції стежили в прямому етері, люди скандували: "Влада – це народ" та заспівали гімн України.

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Протестувальники сказали, що мають іще кілька вимог (імовірно, маючи на увазі, що досі не призначений глава Бюро економічної безпеки), але поки – святкують сьогоднішнє рішення щодо НАБУ та САП, зазначає кореспондент видання з місця події.

До мітингувальників вийшов один із народних депутатів від "Слуги народу", Олександр Маріковський, але йому не дали мікрофон.

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Після ухвалення очікуваного рішення учасники акції почали розходитися, залишивши після себе масив картонок із закликами до депутатів.

 
фото - hromadske

Що передувало: Верховна Рада 31 липня ухвалила закон, що повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП. Спікер Руслан Стефанчук підписав його прямо під час засідання.

Передісторія:

  • Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
  • У багатьох містах України кілька днів поспіль  після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.
  • Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
  • Вранці 31 липня біля Верховної Ради громадяни зібралися на мирний мітинг в підтримку ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ та САП.

Знати більше: "І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?

НАБУАнтикорупційна прокуратураакціїБЕБ
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