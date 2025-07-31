Митингующие встретили аплодисментами новый закон о НАБУ и САП, но напомнили о других вопросах

Участники акции под Верховной Радой, которые призывали народных депутатов принять закон о восстановлении независимости антикоррупционных органов, аплодисментами приветствовали решение парламентариев, но напомнили и о других актуальных вопросах.

Источник: hromadske

Детали: После принятия решения, за которым участники акции следили в прямом эфире, люди скандировали: "Власть – это народ" и спели гимн Украины.

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Протестующие сказали, что у них есть еще несколько требований (вероятно, имея в виду, что до сих пор не назначен глава Бюро экономической безопасности), но пока – празднуют сегодняшнее решение по НАБУ и САП, отмечает корреспондент издания с места события.

К митингующим вышел один из народных депутатов от "Слуги народа", Александр Мариковский, но ему не дали микрофон.

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После принятия ожидаемого решения участники акции начали расходиться, оставив после себя массив картонок с призывами к депутатам.

фото - hromadske

Что предшествовало: Верховная Рада 31 июля приняла закон, возвращающий отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП. Спикер Руслан Стефанчук подписал его прямо во время заседания.

Предыстория:

22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.

Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.

Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

Утром 31 июля возле Верховной Рады граждане собрались на мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости НАБУ и САП.

Знать больше: "И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?