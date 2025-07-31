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Митингующие встретили аплодисментами новый закон о НАБУ и САП, но напомнили о других вопросах

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 июля 2025, 14:34
Митингующие встретили аплодисментами новый закон о НАБУ и САП, но напомнили о других вопросах
картонка-напоминание в Верховной Раде. фото из Telegram нардепа Ярослава Железняка

Участники акции под Верховной Радой, которые призывали народных депутатов принять закон о восстановлении независимости антикоррупционных органов, аплодисментами приветствовали решение парламентариев, но напомнили и о других актуальных вопросах.

Источник: hromadske

Детали: После принятия решения, за которым участники акции следили в прямом эфире, люди скандировали: "Власть – это народ" и спели гимн Украины.

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Протестующие сказали, что у них есть еще несколько требований (вероятно, имея в виду, что до сих пор не назначен глава Бюро экономической безопасности), но пока – празднуют сегодняшнее решение по НАБУ и САП, отмечает корреспондент издания с места события.

К митингующим вышел один из народных депутатов от "Слуги народа", Александр Мариковский, но ему не дали микрофон.

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После принятия ожидаемого решения участники акции начали расходиться, оставив после себя массив картонок с призывами к депутатам.

 
фото - hromadske

Что предшествовало: Верховная Рада 31 июля приняла закон, возвращающий отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП. Спикер Руслан Стефанчук подписал его прямо во время заседания.

Предыстория:

  • 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
  • Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
  • Утром 31 июля возле Верховной Рады граждане собрались на мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости НАБУ и САП.

Знать больше"И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?

НАБУАнтикоррупционная прокуратураакцииБЭБ
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