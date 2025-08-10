Усі розділи
Стармер і Макрон домовилися тісно співпрацювати з Трампом перед його зустріччю з Путіним

Іван Д'яконовНеділя, 10 серпня 2025, 06:50
Стармер і Макрон домовилися тісно співпрацювати з Трампом перед його зустріччю з Путіним
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові домовилися активно взаємодіяти з президентом США Дональдом Трампом у підготовці його майбутньої зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Офіс глави британського уряду

Деталі: Як повідомили в офісі прем’єра, розмова відбулася у другій половині дня в суботу.

Стармер і Макрон обговорили останні події в Україні, підтвердивши свою незмінну підтримку президентові України Володимиру Зеленському та "зусиллям, спрямованим на забезпечення справедливого і тривалого миру для українського народу".

Окрему увагу вони приділили ролі президента США Дональда Трампа в мирному процесі. Сторони привітали його ініціативи щодо припинення бойових дій та погодилися тісно координувати позиції напередодні зустрічі Трампа з Путіним.

Лідери також домовилися залишатися в тісному контакті для узгодження подальших кроків у рамках міжнародних зусиль з врегулювання війни в Україні.

Що передувало: 

  • 9 серпня президент Франції розповів, що в суботу говорив з українським президентом Володимиром Зеленським, а також з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Макрон наголосив на необхідності участі України та Європи в майбутньому мирному врегулюванні війни Росії проти України.
  • Пізніше очільники провідних європейських держав вийшли зі спільною заявою, в якій закликали президента США проводити переговори з правителем Росії лише за умови припинення вогню та гарантій захисту "життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

Передісторія: 

