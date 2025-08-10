Стармер и Макрон договорились тесно сотрудничать с Трампом перед его встречей с Путиным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре договорились активно взаимодействовать с президентом США Дональдом Трампом в подготовке его предстоящей встречи с правителем России Владимиром Путиным.

Источник: Офис главы британского правительства

Детали: Как сообщили в офисе премьера, разговор состоялся во второй половине дня в субботу.

Стармер и Макрон обсудили последние события в Украине, подтвердив свою неизменную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и "усилиям, направленным на обеспечение справедливого и прочного мира для украинского народа".

Особое внимание они уделили роли президента США Дональда Трампа в мирном процессе. Стороны приветствовали его инициативы по прекращению боевых действий и согласились тесно координировать позиции накануне встречи Трампа с Путиным.

Лидеры также договорились оставаться в тесном контакте для согласования дальнейших шагов в рамках международных усилий по урегулированию войны в Украине.

Что предшествовало:

9 августа президент Франции рассказал, что в субботу разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в будущем мирном урегулировании войны России против Украины.

Позже главы ведущих европейских государств выступили с совместным заявлением, в котором призвали президента США проводить переговоры с правителем России только при условии прекращения огня и гарантий защиты "жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".

Предыстория: