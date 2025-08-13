В ДБР пояснили, чому змінили підозру Шабуніну

Державне бюро розслідувань змінило підозру голові правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна без зміни кваліфікації злочину та повідомило про нову підозру його командиру у справі про зловживання та ухилення від військової служби.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що працівники ДБР за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про нову підозру – у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби командиру однієї з військових частин Київщини та вручили підозру з оновленим змістом обставин скоєння злочину безпосередньо військовослужбовцю (Шабуніну -ред.).

За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи, кажуть у ДБР.

Натомість активіст, мовляв, проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень.

В звʼязку з цим командиру додатково інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 409 КК України).

Дослівно Бюро: "Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство.

Розслідування триває".

Що передувало: ЦПК повідомив, що слідчі Державного бюро розслідувань 13 серпня прибули на місце служби голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на Харківщині, щоб вручити йому оновлену підозру.

