В ДБР пояснили, чому змінили підозру Шабуніну

Валентина РоманенкоСереда, 13 серпня 2025, 15:05
В ДБР пояснили, чому змінили підозру Шабуніну
вручення оновленої підозри Шабуніну. фото ЦПК

Державне бюро розслідувань змінило підозру голові правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна без зміни кваліфікації злочину та повідомило про нову підозру його командиру у справі про зловживання та ухилення від військової служби.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що працівники ДБР за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про нову підозру – у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби командиру однієї з військових частин Київщини та вручили підозру з оновленим змістом обставин скоєння злочину безпосередньо військовослужбовцю (Шабуніну -ред.).  

За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи, кажуть у ДБР.

Натомість активіст, мовляв, проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів  державними коштами на понад 224 тисячі гривень.

В звʼязку з цим  командиру  додатково інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 409  КК України).

Дослівно Бюро: "Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв  в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство.

Розслідування триває".

Що передувало: ЦПК повідомив, що слідчі Державного бюро розслідувань 13 серпня прибули на місце служби голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на Харківщині, щоб вручити йому оновлену підозру. 

Передісторія:

  • 11 липня ДБР повідомило Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
  • Шабунін після обшуків назвав президента Володимира Зеленського "царем" та заявив, що той робить "впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".
  • 15 липня Печерський суд Києва обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.
  • Понад пів сотні громадських організацій відреагували на справу проти голови "Центру протидії корупції" і закликали Зеленського, а також керівників ОГП Руслана Кравченка та ДБР Олексія Сухачова припинити використовувати систему правосуддя для політичних розправ.

ШабунінДБР
