В ГБР объяснили, почему изменили подозрение Шабунину

Государственное бюро расследований изменило подозрение председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину без изменения квалификации преступления и сообщило о новом подозрении его командиру по делу о злоупотреблении и уклонении от военной службы.

Источник: ГБР

Детали: Отмечается, что сотрудники ГБР под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о новом подозрении – в пособничестве в уклонении подчиненных от выполнения обязанностей военной службы командиру одной из воинских частей Киевской области и вручили подозрение с обновленным содержанием обстоятельств совершения преступления непосредственно военнослужащему (Шабунину – ред.).

По данным следствия, командир с нарушением установленных процедур командировал военнослужащего в государственный орган, где тот не выполнял ни обязанностей службы, ни функций учреждения, говорят в ГБР.

Вместо этого активист, мол, проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по личным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на сумму более 224 тысяч гривен.

В связи с этим командиру дополнительно инкриминировано пособничество в уклонении подчиненного от выполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 409 УК Украины).

Дословно Бюро: "Поскольку обстоятельства совершения преступления изменились, непосредственно военнослужащему, которому командир способствовал в совершении преступления своими действиями, изменено также подозрение, однако без изменения квалификации преступления. Ему, как и ранее, инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество.

Расследование продолжается".

Что предшествовало: ЦПК сообщил, что следователи Государственного бюро расследований 13 августа прибыли на место службы председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить ему обновленное подозрение.

Предыстория: