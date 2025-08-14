Все разделы
ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 августа 2025, 15:04
ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты
фото ГБР

Сотрудники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, после ознакомления с материалами дела стороной защиты, обвинительный акт будет передан в суд.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно ГБР: "Подчеркиваем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует во имя справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел.

В конце концов суд поставит все точки над "і" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого".

Детали: Следствие обвиняет Шабунина в том, что, мобилизовавшись в 2022 году, он, якобы, в течение длительного времени не появлялся на месте службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не входящих в состав сил обороны. Также главе ЦПК инкриминируют получение ежемесячного денежного обеспечения, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части. По словам Бюро, такими действиями он нанес государству ущерб на сумму более 224 тысяч гривен.

Также указано, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования активистом-военнослужащим транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.

ГБР заявляет, что 14 августа вернуло подозреваемому электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возврате было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.

Военнослужащий обвиняется по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины – мошенничество.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении и командиру, который содействовал военнослужащему в уклонении от военной службы.

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Предыстория:

  • 11 июля ГБР сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
  • Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского "царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".
  • 15 июля Печерский суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
  • Более полусотни общественных организаций отреагировали на дело против главы "Центра противодействия коррупции" и призвали Зеленского, а также руководителей ОГП Руслана Кравченко и ГБР Алексея Сухачева прекратить использовать систему правосудия для политических расправ.

ШабунинГБР
Шабунин
В ГБР объяснили, почему изменили подозрение Шабунину
ЦПК: ГБР прибыло на место службы Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить обновленное подозрение
