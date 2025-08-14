ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты

Сотрудники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, после ознакомления с материалами дела стороной защиты, обвинительный акт будет передан в суд.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно ГБР: "Подчеркиваем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует во имя справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел.

В конце концов суд поставит все точки над "і" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого".

Детали: Следствие обвиняет Шабунина в том, что, мобилизовавшись в 2022 году, он, якобы, в течение длительного времени не появлялся на месте службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не входящих в состав сил обороны. Также главе ЦПК инкриминируют получение ежемесячного денежного обеспечения, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части. По словам Бюро, такими действиями он нанес государству ущерб на сумму более 224 тысяч гривен.

Также указано, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования активистом-военнослужащим транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.

ГБР заявляет, что 14 августа вернуло подозреваемому электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возврате было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.

Военнослужащий обвиняется по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины – мошенничество.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении и командиру, который содействовал военнослужащему в уклонении от военной службы.

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

