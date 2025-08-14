ГБР завершило расследование в отношении Шабунина и вернуло ему изъятые гаджеты
Сотрудники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, после ознакомления с материалами дела стороной защиты, обвинительный акт будет передан в суд.
Источник: Государственное бюро расследований
Дословно ГБР: "Подчеркиваем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует во имя справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел.
В конце концов суд поставит все точки над "і" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого".
Детали: Следствие обвиняет Шабунина в том, что, мобилизовавшись в 2022 году, он, якобы, в течение длительного времени не появлялся на месте службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не входящих в состав сил обороны. Также главе ЦПК инкриминируют получение ежемесячного денежного обеспечения, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части. По словам Бюро, такими действиями он нанес государству ущерб на сумму более 224 тысяч гривен.
Также указано, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования активистом-военнослужащим транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.
ГБР заявляет, что 14 августа вернуло подозреваемому электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возврате было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.
Военнослужащий обвиняется по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины – мошенничество.
В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении и командиру, который содействовал военнослужащему в уклонении от военной службы.
Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Предыстория:
- 11 июля ГБР сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
- Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского "царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".
- 15 июля Печерский суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
- Более полусотни общественных организаций отреагировали на дело против главы "Центра противодействия коррупции" и призвали Зеленского, а также руководителей ОГП Руслана Кравченко и ГБР Алексея Сухачева прекратить использовать систему правосудия для политических расправ.