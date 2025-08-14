Все разделы
Убийство подростка на фуникулере: генпрокурор хочет, чтобы адвоката обвиняемого лишили лицензии

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 августа 2025, 16:01
Убийство подростка на фуникулере: генпрокурор хочет, чтобы адвоката обвиняемого лишили лицензии
сторона обвинения во главе с генпрокурором в суде. фото из Facebook Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко обратится в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, чтобы подать жалобу на адвоката подозреваемого Артема Косова, в деле об убийстве 10-классника Максима Матерухина на станции киевского фуникулера.

Источник: Кравченко после окончания судебного заседания 14 августа, цитирует hromadske, генпрокурор в соцсетях

Детали: Заседание по делу об убийстве юноши на фуникулере в четверг в очередной раз задерживалось из-за адвокатов. Позже стало известно, что защитники подозреваемого Артема Косова Дмитрий Земницкий и Богдан Кушнир не придут в суд: первый расторг контракт, а второй – вышел из дела "из-за загруженности".

"Мы уже посчитали, что это шестое злоупотребление правом на защиту, шестой срыв судебного заседания, защитник отказался защищать обвиняемого. Мы считаем, что это злоупотребление правом, это нарушение права на защиту. Мы будем обращаться в дисциплинарную комиссию защитников, чтобы его наказали и лишили свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью", – сказал генпрокурор.

Руслан Кравченко пришел на заседание Шевченковского районного суда 14 августа лично представлять дело.

После того как адвокаты подозреваемого Артема Косова вышли из дела, ему назначили нового бесплатного адвоката, который просил о домашнем аресте для подзащитного.

В то же время генпрокурор просил суд продлить подозреваемому содержание под стражей на 2 месяца без определения залога. В итоге суд решил оставить Косова под стражей до 11 октября.

Во время перерыва обвиняемый отвечал на вопросы родственников погибшего подростка, активистов и журналистов. В частности, Косов извинился перед матерью погибшего, но заявил, что свою вину не признает.

Предыстория:

  • 7 апреля 2024 года несовершеннолетний парень погиб на станции фуникулера из-за смертельной раны шеи. В тот же день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти юноши.
  • Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве отстраненному сотруднику Управления государственной охраны, который толкнул подростка на станции киевского фуникулера.
  • 9 апреля советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона сообщила, что обвиняемый в убийстве подростка не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян.

убийствоКиевОфис генпрокурора
