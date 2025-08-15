Шабунін заявив, що ДБР збрехало про повернення йому вилучених гаджетів

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що ДБР " знову обмануло журналістів", повідомивши про повернення йому вилучених під час обшуку телефону та ноутбука.

Джерело: Шабунін

Деталі: За його словами, ДБР повернуло лише гаджети його родичів, а не особисті пристрої. Шабунін вважає, що реліз ДБР був оприлюднений навмисно під час проведення процесуальних дій, коли він не міг оперативно спростувати цю інформацію.

Пряма мова: "Шановні журналісти, будь ласка, почніть перевіряти слова опричників Зеленського – ну вони ж постійно брешуть (вже ж сто разів це проходили). Наприклад, раніше ДБР збрехало про вручення мені підозри у використанні волонтерського авто".

Деталі: Також голова ЦПК стверджує, що справа проти нього розслідується за участі великої кількості силовиків і за політичного впливу з боку керівництва держави.

За його словами, до процесу були залучені найвище військове керівництво, окремі посадовці СБУ та судді, які, на його думку, ухвалюють рішення на користь силовиків без розгляду аргументів захисту.

Пряма мова: "1. Справу розслідувало 50 силовиків. І це не рахуючи десятків політичних СБУшників, включно з полковниками і щонайменше одним генералом.

2. Банкова використала найвище військове керівництво. Наказом начальника Генерального штабу мене за день до обшуку переводять з Харкова (щоб адвокати не встигли доїхати).

3. Єрмак/Татаров залучили найогидніших персонажів судової системи".

Деталі: Шабунін пообіцяв надати більше деталей, зокрема щодо ролі судді Печерського суду, яка, за його словами, в ухвалах фактично визнала його винним ще до розгляду справи по суті.

ФОТО: FACEBOOK/ Віталій Шабунін

Пряма мова: "Наприклад, печерська суддя в ухвалі про легалізацію обшуків (заднім числом) … мене вже й засудила. У своїй аргументації "суддя" Гречана написала, що я вже вчинив злочин.

Тут два варіанти: або суддя вже визнала мене винним, або, навіть не читаючи, підписала рішення, яке їй спустила Банкова.

І так ця суддя написала у двох своїх ухвалах (при потребі надам медіа).

Це, до речі, та сама суддя, яка легалізувала шизофренічну підозру ДБР, прийнявши до уваги всі аргументи силовиків, і – жодного аргументу захисту.

Це і близько не весь треш – спробую знайти час описати детальніше".

Деталі: "Українська правда" звернулася за уточненням до ДБР та отримала відповідь, що в повідомленні Бюро від 14 серпня було вказано, що Шабуніну повернули електронні гаджети, "вилучені в ході обшуку за місцем його проживання".

Таким чином, мовляв, про "всі гаджети" не йшлося, слідчі дії у справі щодо глави ЦПК проводилися у кількох місцях.

Що передувало:

14 серпня працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо голови правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду.

Також ДБР заявило, що 14 серпня повернуло підозрюваному електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання. Рішення про повернення було прийнято після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Слідство закидає Шабуніну, що, мобілізувавшись у 2022 році той, мовляв, упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, які не належать до сил оборони. Також йому інкримінують отримання щомісячного грошового забезпечення, попри відсутність на службі, чим, за версією слідства, було завдано державі понад 224 тисячі гривень збитків.

Крім того, вказано, що в ході слідства досліджувалися обставини використання активістом- військовослужбовцем транспортного засобу, призначеного для потреб Збройних сил України, за наслідками чого підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено.

Військовослужбовець обвинувачується за ч. 4 ст. 409 КК України – ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, ч. 2 ст. 190 КК України – шахрайство.

Нагадаємо: