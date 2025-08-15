Шабунин заявил, что ГБР солгало о возвращении ему изъятых гаджетов
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что ГБР "снова обмануло журналистов", сообщив о возвращении ему изъятых во время обыска телефона и ноутбука.
Источник: Шабунин
Детали: По его словам, ГБР вернуло только гаджеты его родственников, а не личные устройства. Шабунин считает, что релиз ГБР был обнародован намеренно во время проведения процессуальных действий, когда он не мог оперативно опровергнуть эту информацию.
Прямая речь: "Уважаемые журналисты, пожалуйста, начните проверять слова опричников Зеленского – ну они же постоянно врут (уже сто раз это проходили). Например, ранее ГБР соврало о вручении мне подозрения в использовании волонтерского авто".
Детали: Также глава ЦПК утверждает, что дело против него расследуется с участием большого количества силовиков и при политическом влиянии со стороны руководства государства.
По его словам, к процессу были привлечены высшее военное руководство, отдельные должностные лица СБУ и судьи, которые, по его мнению, принимают решения в пользу силовиков без рассмотрения аргументов защиты.
Прямая речь: "1. Дело расследовало 50 силовиков. И это не считая десятков политических СБУшников, включая полковников и как минимум одного генерала.
2. Банковая использовала высшее военное руководство. Приказом начальника Генерального штаба меня за день до обыска переводят из Харькова (чтобы адвокаты не успели доехать).
3. Ермак/Татаров привлекли самых отвратительных персонажей судебной системы".
Детали: Шабунин пообещал предоставить больше деталей, в частности о роли судьи Печерского суда, которая, по его словам, в постановлениях фактически признала его виновным еще до рассмотрения дела по существу.
Прямая речь: "Например, печерская судья в постановлении о легализации обысков (задним числом) ... меня уже и осудила. В своей аргументации "судья" Гречана написала, что я уже совершил преступление.
Здесь два варианта: либо судья уже признала меня виновным, либо, даже не читая, подписала решение, которое ей спустила Банковая.
И так эта судья написала в двух своих постановлениях (при необходимости предоставлю СМИ).
Это, кстати, та самая судья, которая легализовала шизофреническое подозрение ГБР, приняв во внимание все аргументы силовиков и ни одного аргумента защиты.
Это и близко не весь треш – попробую найти время описать подробнее".
Детали: "Украинская правда" обратилась за уточнением в ГБР и получила ответ, что в сообщении Бюро от 14 августа было указано, что Шабунину вернули электронные гаджеты, "изъятые в ходе обыска по месту его жительства".
Таким образом, мол, о "всех гаджетах" речь не шла, следственные действия по делу в отношении главы ЦПК проводились в нескольких местах.
Что предшествовало:
- 14 августа сотрудники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, после ознакомления с материалами дела стороной защиты, обвинительный акт будет передан в суд.
- Также ГБР заявило, что 14 августа вернуло подозреваемому электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возврате было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.
- Следствие обвиняет Шабунина в том, что, мобилизовавшись в 2022 году, тот, якобы, в течение длительного времени не являлся на место службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к силам обороны. Также ему инкриминируют получение ежемесячного денежного обеспечения, несмотря на отсутствие на службе, чем, по версии следствия, было нанесено государству более 224 тысяч гривен ущерба.
- Кроме того, указано, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования активистом-военнослужащим транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.
- Военнослужащий обвиняется по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины – мошенничество.
Предыстория:
- 11 июля ГБР сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
- Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского "царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".
- 15 июля Печерский суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
- Более полусотни общественных организаций отреагировали на дело против главы "Центра противодействия коррупции" и призвали Зеленского, а также руководителей ОГП Руслана Кравченко и ГБР Алексея Сухачева прекратить использовать систему правосудия для политических расправ.