Шабунин заявил, что ГБР солгало о возвращении ему изъятых гаджетов

Анастасия Проц, Валентина РоманенкоПятница, 15 августа 2025, 11:31
Шабунин заявил, что ГБР солгало о возвращении ему изъятых гаджетов
ФОТО: FACEBOOK/ ЦПК

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что ГБР "снова обмануло журналистов", сообщив о возвращении ему изъятых во время обыска телефона и ноутбука.

Источник: Шабунин

Детали: По его словам, ГБР вернуло только гаджеты его родственников, а не личные устройства. Шабунин считает, что релиз ГБР был обнародован намеренно во время проведения процессуальных действий, когда он не мог оперативно опровергнуть эту информацию.

Прямая речь: "Уважаемые журналисты, пожалуйста, начните проверять слова опричников Зеленского – ну они же постоянно врут (уже сто раз это проходили). Например, ранее ГБР соврало о вручении мне подозрения в использовании волонтерского авто".

Детали: Также глава ЦПК утверждает, что дело против него расследуется с участием большого количества силовиков и при политическом влиянии со стороны руководства государства.

По его словам, к процессу были привлечены высшее военное руководство, отдельные должностные лица СБУ и судьи, которые, по его мнению, принимают решения в пользу силовиков без рассмотрения аргументов защиты.

Прямая речь: "1. Дело расследовало 50 силовиков. И это не считая десятков политических СБУшников, включая полковников и как минимум одного генерала.

2. Банковая использовала высшее военное руководство. Приказом начальника Генерального штаба меня за день до обыска переводят из Харькова (чтобы адвокаты не успели доехать).

3. Ермак/Татаров привлекли самых отвратительных персонажей судебной системы".

Детали: Шабунин пообещал предоставить больше деталей, в частности о роли судьи Печерского суда, которая, по его словам, в постановлениях фактически признала его виновным еще до рассмотрения дела по существу.

 
ФОТО: FACEBOOK/ Виталий Шабунин

Прямая речь: "Например, печерская судья в постановлении о легализации обысков (задним числом) ... меня уже и осудила. В своей аргументации "судья" Гречана написала, что я уже совершил преступление.

Здесь два варианта: либо судья уже признала меня виновным, либо, даже не читая, подписала решение, которое ей спустила Банковая.

И так эта судья написала в двух своих постановлениях (при необходимости предоставлю СМИ).

Это, кстати, та самая судья, которая легализовала шизофреническое подозрение ГБР, приняв во внимание все аргументы силовиков и ни одного аргумента защиты.

Это и близко не весь треш – попробую найти время описать подробнее".

Детали: "Украинская правда" обратилась за уточнением в ГБР и получила ответ, что в сообщении Бюро от 14 августа было указано, что Шабунину вернули электронные гаджеты, "изъятые в ходе обыска по месту его жительства".

Таким образом, мол, о "всех гаджетах" речь не шла, следственные действия по делу в отношении главы ЦПК проводились в нескольких местах.

Что предшествовало:

  • 14 августа сотрудники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, после ознакомления с материалами дела стороной защиты, обвинительный акт будет передан в суд.
  • Также ГБР заявило, что 14 августа вернуло подозреваемому электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возврате было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.
  • Следствие обвиняет Шабунина в том, что, мобилизовавшись в 2022 году, тот, якобы, в течение длительного времени не являлся на место службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к силам обороны. Также ему инкриминируют получение ежемесячного денежного обеспечения, несмотря на отсутствие на службе, чем, по версии следствия, было нанесено государству более 224 тысяч гривен ущерба.
  • Кроме того, указано, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования активистом-военнослужащим транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.
  • Военнослужащий обвиняется по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины – мошенничество.

Предыстория:

  • 11 июля ГБР сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
  • Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского "царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".
  • 15 июля Печерский суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
  • Более полусотни общественных организаций отреагировали на дело против главы "Центра противодействия коррупции" и призвали Зеленского, а также руководителей ОГП Руслана Кравченко и ГБР Алексея Сухачева прекратить использовать систему правосудия для политических расправ.

ШабунинГБР
