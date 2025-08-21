Атака РФ на американський завод: кількість постраждалих у Мукачеві зросла до 23

пожежа на заводі Flex в Мукачево. фото з Telegram глави ОВА

Кількість постраждалих від російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві 21 серпня зросла до 23 людей.

Джерело: глава Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у Telegram

Деталі: Станом на вечір четверга, кількість потерпілих сягає вже 23 особи.

У стаціонарі перебуває 6 пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції, зазначив очільник області.

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.

Білецький повідомив, що мав розмову з інвестором та директором підприємства. Вони обговорили можливість релокації виробництва і першочергово – забезпечення робочих місць для людей, які залишилися без праці. Йдеться про близько 2500 працівників.

Пряма мова: "Це стратегічне підприємство для Закарпаття. Лише від початку року воно сплатило понад 285 мільйонів гривень податків, які йшли на розвиток області. Ми не дамо ворогу знищити той фундамент, який будується роками".

Передісторія: