Атака РФ на американський завод: кількість постраждалих у Мукачеві зросла до 23
Кількість постраждалих від російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві 21 серпня зросла до 23 людей.
Джерело: глава Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у Telegram
Деталі: Станом на вечір четверга, кількість потерпілих сягає вже 23 особи.
У стаціонарі перебуває 6 пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції, зазначив очільник області.
Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.
Білецький повідомив, що мав розмову з інвестором та директором підприємства. Вони обговорили можливість релокації виробництва і першочергово – забезпечення робочих місць для людей, які залишилися без праці. Йдеться про близько 2500 працівників.
Пряма мова: "Це стратегічне підприємство для Закарпаття. Лише від початку року воно сплатило понад 285 мільйонів гривень податків, які йшли на розвиток області. Ми не дамо ворогу знищити той фундамент, який будується роками".
Передісторія:
- Уночі 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по місту Мукачево Закарпатської області. Влучили в цивільне підприємство.
- На американському заводі Flex вирувала пожежа площею 7 тисяч квадратних метрів.
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні назвав атаку РФ на підприємство в Мукачеві цілеспрямованим ударом по американській власності та інвестиціях США.