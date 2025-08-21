Атака РФ на американский завод: количество пострадавших в Мукачево возросло до 23

Число пострадавших от российского удара по заводу американской компании Flex в Мукачево 21 августа возросло до 23 человек.

Источник: глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий в Telegram

Детали: По состоянию на вечер четверга, число пострадавших достигает уже 23 человека. В стационаре находятся 6 пациентов: среди них – с осколочными ранениями, травмами конечностей, живота и головы. Все в стабильном состоянии, одна пациентка после операции, отметил глава области.

Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь – преимущественно из-за острой стрессовой реакции, повышенного давления и легких травм.

Билецкий сообщил, что беседовал с инвестором и директором предприятия. Они обсудили возможность релокации производства и в первую очередь — обеспечение рабочих мест для людей, оставшихся без работы. Речь идет о около 2500 работниках.

Прямая речь: "Это стратегическое предприятие для Закарпатья. Только с начала года оно уплатило более 285 миллионов гривен налогов, которые шли на развитие области. Мы не дадим врагу уничтожить тот фундамент, который строится годами".

Предыстория: