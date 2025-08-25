Українська та американська команди матимуть зустріч в кінці тижня – Зеленський  

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в кінці тижня відбудеться зустріч української та американської команд – на ній ітиметься про можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Зеленського на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві 25 серпня

Пряма мова президента: "І сьогодні буде зустріч із Келлогом на продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди. Відповідно тих людей, про яких ви сказали, або частини тих людей".

Реклама:

Деталі: За словами Зеленського, упродовж тижня "буде багато роботи".

Президент повідомив, що 24 серпня були контакти голови Офісу президента Андрія Єрмака з держсекретарем США Марко Рубіо та іншими партнерами. Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга у День Незалежності України долучився до онлайн-зустрічі глав МЗС "Групи семи" (G7).

Крім того, Зеленський повідомив, що "сьогодні в нас є розмова нашого військового керівництва з партнерами". Також у середу буде зустріч national security advisers (радники з питань національної безпеки).

РЕКЛАМА:

"І мені здається, що будемо мати базовий план щодо гарантій безпеки. Думаю, що для деталей ще потрібен час. Ще треба працювати. І після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони чи готові рускіє (на зустріч - ІФ-У) і на яку конфігурацію. Чи готові рускіє на конфігурацію, яка була запропонована Америкою, і підтримана Україною в присутності європейських лідерів - двостороння, а потім тристороння зустріч", - наголосив президент.

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".

Передісторія: