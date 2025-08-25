Українська та американська команди матимуть зустріч в кінці тижня – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в кінці тижня відбудеться зустріч української та американської команд – на ній ітиметься про можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Зеленського на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві 25 серпня
Пряма мова президента: "І сьогодні буде зустріч із Келлогом на продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди та американської команди. Відповідно тих людей, про яких ви сказали, або частини тих людей".
Деталі: За словами Зеленського, упродовж тижня "буде багато роботи".
Президент повідомив, що 24 серпня були контакти голови Офісу президента Андрія Єрмака з держсекретарем США Марко Рубіо та іншими партнерами. Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга у День Незалежності України долучився до онлайн-зустрічі глав МЗС "Групи семи" (G7).
Крім того, Зеленський повідомив, що "сьогодні в нас є розмова нашого військового керівництва з партнерами". Також у середу буде зустріч national security advisers (радники з питань національної безпеки).
"І мені здається, що будемо мати базовий план щодо гарантій безпеки. Думаю, що для деталей ще потрібен час. Ще треба працювати. І після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони чи готові рускіє (на зустріч - ІФ-У) і на яку конфігурацію. Чи готові рускіє на конфігурацію, яка була запропонована Америкою, і підтримана Україною в присутності європейських лідерів - двостороння, а потім тристороння зустріч", - наголосив президент.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні 18 серпня заявив, що розраховує у максимально стислі терміни організувати переговори у форматі США-Україна-РФ.
- Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка спочатку до його зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним, а згодом – і тристоронньої зустрічі за участі президента США Дональда Трампа.
- Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.
- Агентство Reuters писало, що в американській адміністрації вважають, що зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи з врегулювання її війни проти України – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що його потенційна двостороння зустріч з главою Росії Володимиром Путіним мала би бути у нейтральній Європі, він також не проти Туреччини.