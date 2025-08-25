Украинская и американская команды проведут встречу в конце недели – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в конце недели состоится встреча украинской и американской команд – на ней будет обсуждаться возможность будущих переговоров между Украиной и Россией.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве 25 августа

Прямая речь президента: "И сегодня будет встреча с Келлогом по продолжению этой темы, в развитие подготовки к возможности будущей встречи с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды. Соответственно тех людей, о которых вы сказали, или части тех людей".

Детали: По словам Зеленского, в течение недели "будет много работы".

Президент сообщил, что 24 августа были контакты главы Офиса президента Андрея Ермака с госсекретарем США Марко Рубио и другими партнерами. Также министр иностранных дел Андрей Сибига в День Независимости Украины присоединился к онлайн-встрече глав МИД "Группы семи" (G7).

Кроме того, Зеленский сообщил, что "сегодня у нас есть разговор нашего военного руководства с партнерами". Также в среду будет встреча national security advisers (советники по вопросам национальной безопасности).

"И мне кажется, что будем иметь базовый план по гарантиям безопасности. Думаю, что для деталей еще нужно время. Еще нужно работать. И после этого хотелось бы понять от американской стороны, готовы ли русские (к встрече - УП) и на какую конфигурацию. Готовы ли русские на конфигурацию, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров - двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", - подчеркнул президент.

