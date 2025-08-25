Все разделы
Украинская и американская команды проведут встречу в конце недели – Зеленский

Ирина БалачукПонедельник, 25 августа 2025, 13:19
Украинская и американская команды проведут встречу в конце недели – Зеленский
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в конце недели состоится встреча украинской и американской команд – на ней будет обсуждаться возможность будущих переговоров между Украиной и Россией. 

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве 25 августа

Прямая речь президента: "И сегодня будет встреча с Келлогом по продолжению этой темы, в развитие подготовки к возможности будущей встречи с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды. Соответственно тех людей, о которых вы сказали, или части тех людей".

Детали: По словам Зеленского, в течение недели "будет много работы".

Президент сообщил, что 24 августа были контакты главы Офиса президента Андрея Ермака с госсекретарем США Марко Рубио и другими партнерами. Также министр иностранных дел Андрей Сибига в День Независимости Украины присоединился к онлайн-встрече глав МИД "Группы семи" (G7).

Кроме того, Зеленский сообщил, что "сегодня у нас есть разговор нашего военного руководства с партнерами". Также в среду будет встреча national security advisers (советники по вопросам национальной безопасности).

"И мне кажется, что будем иметь базовый план по гарантиям безопасности. Думаю, что для деталей еще нужно время. Еще нужно работать. И после этого хотелось бы понять от американской стороны, готовы ли русские (к встрече - УП) и на какую конфигурацию. Готовы ли русские на конфигурацию, которая была предложена Америкой и поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров - двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", - подчеркнул президент.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ.
  • Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.
  • Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин встретятся в течение ближайших двух недель.
  • Агентство Reuters писало, что в американской администрации считают, что встреча президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина может состояться в Венгрии.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию ее войны против Украины – ни от двусторонних, ни от трехсторонних.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что его потенциальная двусторонняя встреча с главой России Владимиром Путиным должна быть в нейтральной Европе, он также не против Турции.

