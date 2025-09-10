Конгресмен США Джо Вілсон заявив про напад Росії на Польщу: "Це акт війни"

Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони атакували Польщу і закликав президента Трампа вжити жорстких санкцій проти Росії та посилити військову підтримку України.

Джерело: Вілсон в соцмережі Х

Деталі: В ніч на середу Вілсон відреагував на повідомлення про ймовірне вторгнення російських ударних дронів в польський повітряний простір. Політик підкреслив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.

Пряма мова: "Росія атакує союзника по НАТО Польщу іранськими дронами "Шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на триваючу неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і працьовитих народів".

Деталі: Конгресмен закликав президента США Дональда Трампа запровадити санкції, які могли б паралізувати російську військову машину, а також надати Україні сучасне озброєння для ударів по території Росії. Він наголосив, що Путін більше не обмежується лише війною в Україні, а тепер "випробовує рішучість НАТО на власній території".

Пряма мова: "Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони".

