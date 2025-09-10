Конгресмен США Джо Вілсон заявив про напад Росії на Польщу: "Це акт війни"
Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони атакували Польщу і закликав президента Трампа вжити жорстких санкцій проти Росії та посилити військову підтримку України.
Джерело: Вілсон в соцмережі Х
Деталі: В ніч на середу Вілсон відреагував на повідомлення про ймовірне вторгнення російських ударних дронів в польський повітряний простір. Політик підкреслив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.
Пряма мова: "Росія атакує союзника по НАТО Польщу іранськими дронами "Шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на триваючу неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і працьовитих народів".
Деталі: Конгресмен закликав президента США Дональда Трампа запровадити санкції, які могли б паралізувати російську військову машину, а також надати Україні сучасне озброєння для ударів по території Росії. Він наголосив, що Путін більше не обмежується лише війною в Україні, а тепер "випробовує рішучість НАТО на власній території".
Пряма мова: "Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони".
Передісторія:
- Вночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.
- Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
- В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".
- Польське оперативне командування повідомило, що в повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності було приведено наземні сили ППО.
- Дані сервісу Flightradar свідчать, що у польському повітряному просторі неподалік кордону з Україною перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Saab 340 AEW&C. Його тривале патрулювання відбувається на тлі нічної масованої атаки російських дронів проти України.