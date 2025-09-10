Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Конгрессмен США Джо Уилсон заявил о нападении России на Польшу: "Это акт войны"

Иван ДьяконовСреда, 10 сентября 2025, 04:27
Конгрессмен США Джо Уилсон заявил о нападении России на Польшу: Это акт войны
Джо Уилсон. Фото: Getty Images

Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны атаковали Польшу и призвал президента Трампа принять жесткие санкции против России и усилить военную поддержку Украины.

Источник: Уилсон в соцсети Х

Детали: В ночь на среду Уилсон отреагировал на сообщения о вероятном вторжении российских ударных дронов в польское воздушное пространство. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.

Реклама:

Прямая речь: "Россия атакует союзника по НАТО Польшу иранскими дронами "Шахед" менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжающуюся неспровоцированную агрессию военного преступника Путина против свободных и трудолюбивых народов".

Детали: Конгрессмен призвал президента США Дональда Трампа ввести санкции, которые могли бы парализовать российскую военную машину, а также предоставить Украине современное вооружение для ударов по территории России.. Он отметил, что Путин больше не ограничивается только войной в Украине, а теперь "испытывает решимость НАТО на собственной территории".

Прямая речь: "Путин больше не довольствуется только поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Ночью 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.
  • Из-за вероятного вторжения дронов в польское воздушное пространство Польша закрыла ряд аэропортов.
  • В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".
  • Польское оперативное командование сообщило, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.
  • Данные сервиса Flightradar свидетельствуют, что в польском воздушном пространстве недалеко от границы с Украиной находится самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Saab 340 AEW&C. Его длительное патрулирование происходит на фоне ночной массированной атаки российских дронов против Украины.

СШАПольшароссийско-украинская войнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоВ российском Смоленске громкие взрывы: очевидцы публикуют кадры атаки дронов
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
видеоНа Волыни с украинского истребителя упала ракета на жилой дом – СМИ
В Румынии продолжается спасательная операция 23-летних украинцев, которые заблудились в горах
За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн гривен залога
Все новости...
США
США готовы ввести 100% тарифы против Китая и Индии, но только вместе с ЕС – FT
Трамп во второй раз использовал убийство 23-летней украинской беженки, чтобы покритиковать демократов
Латвия выделяет 5 миллионов евро на инициативу НАТО и США для Украины
Последние новости
07:17
фото Россияне нанесли удар по Сумам: бушует пожар
06:43
В РФ заявили, что в нефтеналивном порту "Приморск" горело судно из-за атаки беспилотников
05:57
В США сенаторы готовят законопроект, которым признают Россию и Беларусь спонсорами терроризма
05:12
Польша закрыла границу с Беларусью
04:46
Ирландия заявила, что не поедет на "Евровидение-2026", если к конкурсу допустят Израиль
03:59
FT: США призывают G7 ввести высокие тарифы для Китая и Индии из-за закупки нефти в России
02:46
Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам тюрьмы
01:56
фото, видеоВ российском Смоленске громкие взрывы: очевидцы публикуют кадры атаки дронов
01:23
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
00:51
Туск: Польша будет работать с Украиной над поиском максимально эффективной защиты от дронов РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: