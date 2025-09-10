Конгрессмен США Джо Уилсон заявил о нападении России на Польшу: "Это акт войны"
Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны атаковали Польшу и призвал президента Трампа принять жесткие санкции против России и усилить военную поддержку Украины.
Источник: Уилсон в соцсети Х
Детали: В ночь на среду Уилсон отреагировал на сообщения о вероятном вторжении российских ударных дронов в польское воздушное пространство. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.
Прямая речь: "Россия атакует союзника по НАТО Польшу иранскими дронами "Шахед" менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжающуюся неспровоцированную агрессию военного преступника Путина против свободных и трудолюбивых народов".
Детали: Конгрессмен призвал президента США Дональда Трампа ввести санкции, которые могли бы парализовать российскую военную машину, а также предоставить Украине современное вооружение для ударов по территории России.. Он отметил, что Путин больше не ограничивается только войной в Украине, а теперь "испытывает решимость НАТО на собственной территории".
Прямая речь: "Путин больше не довольствуется только поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы".
Предыстория:
- Ночью 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.
- Из-за вероятного вторжения дронов в польское воздушное пространство Польша закрыла ряд аэропортов.
- В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".
- Польское оперативное командование сообщило, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.
- Данные сервиса Flightradar свидетельствуют, что в польском воздушном пространстве недалеко от границы с Украиной находится самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Saab 340 AEW&C. Его длительное патрулирование происходит на фоне ночной массированной атаки российских дронов против Украины.