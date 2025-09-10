Конгрессмен США Джо Уилсон заявил о нападении России на Польшу: "Это акт войны"

Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны атаковали Польшу и призвал президента Трампа принять жесткие санкции против России и усилить военную поддержку Украины.

Источник: Уилсон в соцсети Х

Детали: В ночь на среду Уилсон отреагировал на сообщения о вероятном вторжении российских ударных дронов в польское воздушное пространство. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.

Реклама:

Прямая речь: "Россия атакует союзника по НАТО Польшу иранскими дронами "Шахед" менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжающуюся неспровоцированную агрессию военного преступника Путина против свободных и трудолюбивых народов".

Детали: Конгрессмен призвал президента США Дональда Трампа ввести санкции, которые могли бы парализовать российскую военную машину, а также предоставить Украине современное вооружение для ударов по территории России.. Он отметил, что Путин больше не ограничивается только войной в Украине, а теперь "испытывает решимость НАТО на собственной территории".

Прямая речь: "Путин больше не довольствуется только поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы".

РЕКЛАМА:

Предыстория: