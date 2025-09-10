Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону, але не згадав Росію
Середа, 10 вересня 2025, 06:07
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові відкрили вогонь по "об’єктах", які вночі 10 вересня порушили повітряний простір країни. Водночас він утримався від уточнень щодо походження цих "об’єктів".
Джерело: Туск в соцмережі Х
Пряма мова: "Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосувала зброю. Я в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Отримав доповідь безпосередньо від оперативного командувача".
Що передувало:
- Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома.
- Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.
Передісторія:
- Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.
- Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
- В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".
- Польське оперативне командування повідомило, що в повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності було приведено наземні сили ППО.