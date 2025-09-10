Усі розділи
Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону, але не згадав Росію

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 06:07
Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону, але не згадав Росію
Дональд Туск. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові відкрили вогонь по "об’єктах", які вночі 10 вересня порушили повітряний простір країни. Водночас він утримався від уточнень щодо походження цих "об’єктів".

Джерело: Туск в соцмережі Х

Пряма мова: "Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосувала зброю. Я в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Отримав доповідь безпосередньо від оперативного командувача".

Що передувало:

  • Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома.
  • Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.

Передісторія:

  • Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі. 
  • Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
  • В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".
  • Польське оперативне командування повідомило, що в повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності було приведено наземні сили ППО.

Польщаросійсько-українська війнаРосіябезпілотники
