Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону, але не згадав Росію

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові відкрили вогонь по "об’єктах", які вночі 10 вересня порушили повітряний простір країни. Водночас він утримався від уточнень щодо походження цих "об’єктів".

Джерело: Туск в соцмережі Х

Пряма мова: "Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосувала зброю. Я в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Отримав доповідь безпосередньо від оперативного командувача".

Реклама:

Що передувало:

Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома.

Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.

Передісторія: