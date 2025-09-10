Премьер Польши подтвердил нарушение воздушной границы, но не упомянул Россию

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство страны. В то же время он воздержался от уточнений относительно происхождения этих "объектов".

Источник: Туск в соцсети Х

Прямая речь: "Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие. Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего".

Что предшествовало:

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома.

Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.

Предыстория: