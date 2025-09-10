Премьер Польши подтвердил нарушение воздушной границы, но не упомянул Россию
Среда, 10 сентября 2025, 06:07
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство страны. В то же время он воздержался от уточнений относительно происхождения этих "объектов".
Источник: Туск в соцсети Х
Прямая речь: "Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие. Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего".
Реклама:
Что предшествовало:
- Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома.
- Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.
Предыстория:
- Около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.
- Из-за вероятного вторжения дронов в польское воздушное пространство Польша закрыла ряд аэропортов.
- В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".
- Польское оперативное командование сообщило, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.