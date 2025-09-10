Туск каже, що проінформував генсека НАТО про "об’єкти", які збивали у Польщі
Середа, 10 вересня 2025, 07:28
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що проінформував генерального секретаря НАТО про порушення польського простору "об’єктами" і про вжиті проти них дії, але знову не згадав, що ці "об’єкти" були російськими.
Джерело: Туск в соцмережі Х
Пряма мова польського прем’єра: "Я проінформував Генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та дії, які ми вжили проти об'єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми постійно підтримуємо контакт".
Передісторія:
- Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.
- Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
- В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".
- Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома. Повідомлялося, що в повітря піднімали не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності привели наземні сили ППО.
- Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.