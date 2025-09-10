Туск каже, що проінформував генсека НАТО про "об’єкти", які збивали у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що проінформував генерального секретаря НАТО про порушення польського простору "об’єктами" і про вжиті проти них дії, але знову не згадав, що ці "об’єкти" були російськими.

Джерело: Туск в соцмережі Х

Пряма мова польського прем’єра: "Я проінформував Генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та дії, які ми вжили проти об'єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми постійно підтримуємо контакт".

