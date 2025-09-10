Туск говорит, что проинформировал генсека НАТО об "объектах", которые сбивали в Польше
Среда, 10 сентября 2025, 07:28
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО о нарушении польского пространства "объектами" и о принятых против них мерах, но снова не упомянул, что эти "объекты" были российскими.
Источник: Туск в соцсети Х
Прямая речь польского премьера: "Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и действиях, которые мы предприняли против объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы постоянно поддерживаем контакт".
Реклама:
Предыстория:
- Около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.
- Из-за вероятного вторжения дронов в польское воздушное пространство Польша закрыла ряд аэропортов.
- В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".
- Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Сообщалось, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.
- Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.