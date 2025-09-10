Туск говорит, что проинформировал генсека НАТО об "объектах", которые сбивали в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО о нарушении польского пространства "объектами" и о принятых против них мерах, но снова не упомянул, что эти "объекты" были российскими.

Источник: Туск в соцсети Х

Прямая речь польского премьера: "Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и действиях, которые мы предприняли против объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы постоянно поддерживаем контакт".

Предыстория: