Зеленськиий про "Шахеди" над Польщею: Вкрай небезпечний прецедент для Європи

Президент Володимир Зеленський відреагував на порушення повітряного простору Польщі безпілотниками вночі та заявив, що це вкрай небезпечний прецедент для Європи.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі".

Деталі: За його словами, це вкрай небезпечний прецедент для Європи. "Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росіяни повинні відчути наслідки та що війну не можна розширювати і доведеться її закінчувати.

Передісторія:

