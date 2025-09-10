Усі розділи
Зеленськиий про "Шахеди" над Польщею: Вкрай небезпечний прецедент для Європи

Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 09:47
Зеленськиий про Шахеди над Польщею: Вкрай небезпечний прецедент для Європи
володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на порушення повітряного простору Польщі безпілотниками вночі та заявив, що це вкрай небезпечний прецедент для Європи.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі".

Деталі: За його словами, це вкрай небезпечний прецедент для Європи. "Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росіяни повинні відчути наслідки та що війну не можна розширювати і доведеться її закінчувати.

Передісторія:

  • Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі. 
  • Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
  • В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".
  • Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома. Повідомлялося, що в повітря піднімали не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності привели наземні сили ППО.
  • Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.

ПольщаШахедросійсько-українська війнаЗеленський
