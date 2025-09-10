Зеленский о "Шахедах" над Польшей: Крайне опасный прецедент для Европы

Президент Владимир Зеленский отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками ночью и заявил, что это крайне опасный прецедент для Европы.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня был еще один эскалационный шаг – российско-иранские "шахиды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахид", что можно было бы назвать случайностью, а как минимум 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши".

Детали: По его словам, это крайне опасный прецедент для Европы. "Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне должны почувствовать последствия и что войну нельзя расширять и придется ее заканчивать.

