Зеленский о "Шахедах" над Польшей: Крайне опасный прецедент для Европы
Президент Владимир Зеленский отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками ночью и заявил, что это крайне опасный прецедент для Европы.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Сегодня был еще один эскалационный шаг – российско-иранские "шахиды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахид", что можно было бы назвать случайностью, а как минимум 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши".
Детали: По его словам, это крайне опасный прецедент для Европы. "Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что россияне должны почувствовать последствия и что войну нельзя расширять и придется ее заканчивать.
Предыстория:
- Около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.
- Из-за вероятного вторжения дронов в польское воздушное пространство Польша закрыла ряд аэропортов.
- В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".
- Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Сообщалось, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.
- Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.