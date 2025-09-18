"Намалював" бойову травму: ДБР завершило ще одне розслідування щодо ексвійськкома Борисова
Працівники ДБР завершили розслідування четвертого кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова щодо підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення під час захисту Батьківщини.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Деталі: Борисов організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 250 тисяч гривень. Також завдяки цьому рішенню він отримав 5 місяців відпустки для лікування, яку він використав серед іншого для відпочинку за кордоном та придбання нерухомості в одній із країн ЄС.
Колишнього посадовця обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період), ч. 3 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа ) КК України.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, її передадуть до суду.
Зазначимо, що це четверте, останнє провадження стосовно Борисова, яке вже розслідуване. Ще три справи – вже слухаються в суді.
Передісторія:
- У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" у 2023 році повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
- Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
- Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
- Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
- Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в червні 2023 року.