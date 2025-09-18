Все разделы
"Нарисовал" боевую травму: ГБР завершило еще одно расследование по экс-военкому Борисову

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 сентября 2025, 11:05
Нарисовал боевую травму: ГБР завершило еще одно расследование по экс-военкому Борисову
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ, ФОТО: ОДЕССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЦК И СП

Сотрудники ГБР завершили расследование четвертого уголовного производства в отношении экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по факту подделки им документов для оформления статуса лица, получившего ранение при защите Родины.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не при исполнении служебных обязанностей, как связанной с защитой Родины. На основании ошибочного решения служебной проверки и в соответствии с заключением МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 250 тысяч гривен. Также благодаря этому решению он получил 5 месяцев отпуска для лечения, который он использовал, среди прочего, для отдыха за границей и приобретения недвижимости в одной из стран ЕС.

Бывшего чиновника обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности ВСУ в особый период), ч. 3 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

После ознакомления с материалами дела стороной защиты, его передадут в суд.

Отметим, что это четвертое, последнее производство в отношении Борисова, которое уже расследовано. Еще три дела – уже слушаются в суде.

Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" от 2023 года сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в июне 2023 года.

ТЦКОдессаГБР
