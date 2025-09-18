ССО дронами "поставили на паузу" Волгоградський НПЗ
В ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Зазначається, що Волгоградський НПЗ (офіційна назва "Лукойл-Волгограднєфтєпереработка") задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей завод є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в Росії.
За попередньою інформацією, роботу НПЗ зупинено.
Дослівно: "Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога".
Що передувало: В ніч на 18 вересня дрони атакували Волгоград, місцеві жителі повідомляли про понад десяток вибухів. Російське Міноборони традиційно відзвітували, що "дрони було збито".
В аеропорту Волгограда вводили план "Ковёр".
Передісторія:
- Волгоградський нафтопереробний завод неодноразово атакували українські БпЛА, зокрема 19 серпня та в ніч на 14 серпня.
- У ніч на 15 січня російські ЗМІ повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух.
- У 2024 році НПЗ у Волгограді двічі атакували українські безпілотники. Це було 3 лютого і 11 травня.