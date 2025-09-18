ССО дронами "поставили на паузу" Волгоградський НПЗ

В ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що Волгоградський НПЗ (офіційна назва "Лукойл-Волгограднєфтєпереработка") задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей завод є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в Росії.

Реклама:

За попередньою інформацією, роботу НПЗ зупинено.

Дослівно: "Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога".

Що передувало: В ніч на 18 вересня дрони атакували Волгоград, місцеві жителі повідомляли про понад десяток вибухів. Російське Міноборони традиційно відзвітували, що "дрони було збито".

614РЕКЛАМА:

В аеропорту Волгограда вводили план "Ковёр".

Передісторія: