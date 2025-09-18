Усі розділи
ССО дронами "поставили на паузу" Волгоградський НПЗ

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 вересня 2025, 11:20
ССО дронами поставили на паузу Волгоградський НПЗ
В ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що Волгоградський НПЗ (офіційна назва "Лукойл-Волгограднєфтєпереработка") задіяний  у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей завод є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в Росії.

За попередньою інформацією, роботу НПЗ зупинено.

Дослівно: "Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога".

Що передувало: В ніч на 18 вересня дрони атакували Волгоград, місцеві жителі повідомляли про понад десяток вибухів. Російське Міноборони традиційно відзвітували, що "дрони було збито".

В аеропорту Волгограда вводили план "Ковёр".

Передісторія:

  • Волгоградський нафтопереробний завод неодноразово атакували українські БпЛА, зокрема 19 серпня та в ніч на 14 серпня.
  • У ніч на 15 січня російські ЗМІ повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух.
  • У 2024 році НПЗ у Волгограді двічі атакували українські безпілотники. Це було 3 лютого і 11 травня.  

Росіяни вдарили по Ніжину: один рятувальник загинув, ще два поранені
Дрони атакували нафтохім у Башкортостані: лунали вибухи, вирує пожежа
У Путіна заявили, що Козак сам захотів у відставку
Діпстрайк нафтохіму в Башкортостані влаштували дрони СБУ – джерело
