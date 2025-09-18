ССО дронами "поставили на паузу" Волгоградский НПЗ
В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Отмечается, что Волгоградский НПЗ (официальное название "Лукойл-Волгограднефтепереработка") задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в России.
По предварительной информации, работа НПЗ остановлена.
Дословно: "Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары с целью остановки врага".
Что предшествовало: В ночь на 18 сентября дроны атаковали Волгоград, местные жители сообщали о более чем десятке взрывов. Российское Минобороны традиционно отчиталось, что "дроны были сбиты".
В аэропорту Волгограда вводили план "Ковёр".
Предыстория:
- Волгоградский нефтеперерабатывающий завод неоднократно атаковали украинские БПЛА, в частности 19 августа и в ночь на 14 августа.
- В ночь на 15 января российские СМИ сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", возгоранию предшествовал взрыв.
- В 2024 году НПЗ в Волгограде дважды атаковали украинские беспилотники. Это было 3 февраля и 11 мая.