ССО дронами "поставили на паузу" Волгоградский НПЗ

В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что Волгоградский НПЗ (официальное название "Лукойл-Волгограднефтепереработка") задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот завод является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в России.

Реклама:

По предварительной информации, работа НПЗ остановлена.

Дословно: "Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары с целью остановки врага".

Что предшествовало: В ночь на 18 сентября дроны атаковали Волгоград, местные жители сообщали о более чем десятке взрывов. Российское Минобороны традиционно отчиталось, что "дроны были сбиты".

РЕКЛАМА:

В аэропорту Волгограда вводили план "Ковёр".

Предыстория: