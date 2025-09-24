У Путіна відкидають усі пропозиції Києва про зустріч і погрожують "погіршенням"
У Кремлі звинуватили Україну в затягуванні мирних переговорів, але при цьому заявили, що всі запропоновані Києвом країни для зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна, є "абсолютно неприйнятними" для Москви.
Джерело: російський "Інтерфакс", ТАСС і Вести.ру з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Пряма мова прессекретаря: "Київський режим (так в РФ називають владу України – ред.) зараз абсолютно пішов у пасивну позицію. Судячи з усього, вони намагаються продемонструвати і своїм спонсорам в Європі, і своїм кураторам те, що вони можуть воювати, але вони не повинні забувати, що з кожним прожитим днем, коли українська сторона відмовляється від переговорів, переговорні позиції української сторони будуть тільки погіршуватися".
Деталі: Він додав, що про це нібито "красномовно свідчить" динаміка на фронті.
Пєсков не пояснив, що саме він, Кремль або Путін вкладають у слова "Україна відмовляється від переговорів", але при цьому додав, що всі країни, в яких Київ пропонував провести зустріч з Путіним, є неприйнятними для РФ.
"Українці сиплють великою кількістю пропозицій, називають величезну кількість країн. І спочатку наполягали зовсім не на Казахстані, а на тих країнах, які абсолютно для нас неприйнятні. Як і раніше, чомусь вважається, що Швейцарія є нейтральною країною. Або Австрія. Вони де-факто вже не є нейтральними країнами для нас, це потрібно враховувати", – заявив Пєсков.
Він також висловив здивування у зв'язку з відмовою Зеленського приїхати до Москви.
"А чому б не приїхати? Якщо відкритий для діалогу, чому ти не приїжджаєш?", – заявив Пєсков.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський повторив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним будь-де, але не в Росії, і якщо йому не підходить Європа чи Саудівська Аравія, то це може бути будь-яка інша країна, наприклад, Казахстан.
Передісторія:
- Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
- Пізніше Зеленський заявив, що таким запрошенням Путін намагається відтермінувати зустріч з ним. "Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – сказав президент України.
- Після цього глава РФ Володимир Путін дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але готовий зустрічатися в Москві.
- Президент Володимир Зеленський повторив, що він готовий до саміту чи зустрічі за участю президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна будь-де, але не в РФ.