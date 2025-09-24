У Путина отбрасывают все предложения Киева о встрече и угрожают "ухудшением"

В Кремле обвинили Украину в затягивании мирных переговоров, но при этом заявили, что все предложенные Киевом страны для встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина, являются "абсолютно неприемлемыми" для Москвы.

Источник: российский "Интерфакс", ТАСС и Вести.ру со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь пресс-секретаря: "Киевский режим (так в РФ называют власти Украины – ред.) сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию. По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать, но они не должны забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, переговорные позиции украинской стороны будут только ухудшаться".

Детали: Он добавил, что об этом якобы "красноречиво свидетельствует" динамика на фронте.

Песков не объяснил, что именно он, Кремль или Путин вкладывают в слова "Украина отказывается от переговоров", но при этом добавил, что все страны, в которых Киев предлагал провести встречу с Путиным, неприемлемы для РФ.

"Украинцы сыплют большим количеством предложений, называют огромное количество стран. И упирали сначала вовсе не на Казахстан, а на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы. По-прежнему почему-то считается, что Швейцария является нейтральной страной. Или Австрия. Они де-факто уже не являются нейтральными странами для нас, это нужно учитывать", – заявил Песков.

Он также выразил недоумение в связи с отказом Зеленского приехать в Москву.

"А почему бы не приехать? Если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь?", – заявил Песков.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский повторил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным где угодно, но не в России, и если ему не подходит Европа или Саудовская Аравия, то это может быть любая другая страна, например, Казахстан.

