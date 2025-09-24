У Путина отбрасывают все предложения Киева о встрече и угрожают "ухудшением"
В Кремле обвинили Украину в затягивании мирных переговоров, но при этом заявили, что все предложенные Киевом страны для встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина, являются "абсолютно неприемлемыми" для Москвы.
Источник: российский "Интерфакс", ТАСС и Вести.ру со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь пресс-секретаря: "Киевский режим (так в РФ называют власти Украины – ред.) сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию. По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать, но они не должны забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, переговорные позиции украинской стороны будут только ухудшаться".
Детали: Он добавил, что об этом якобы "красноречиво свидетельствует" динамика на фронте.
Песков не объяснил, что именно он, Кремль или Путин вкладывают в слова "Украина отказывается от переговоров", но при этом добавил, что все страны, в которых Киев предлагал провести встречу с Путиным, неприемлемы для РФ.
"Украинцы сыплют большим количеством предложений, называют огромное количество стран. И упирали сначала вовсе не на Казахстан, а на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы. По-прежнему почему-то считается, что Швейцария является нейтральной страной. Или Австрия. Они де-факто уже не являются нейтральными странами для нас, это нужно учитывать", – заявил Песков.
Он также выразил недоумение в связи с отказом Зеленского приехать в Москву.
"А почему бы не приехать? Если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь?", – заявил Песков.
Что было ранее: Президент Владимир Зеленский повторил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным где угодно, но не в России, и если ему не подходит Европа или Саудовская Аравия, то это может быть любая другая страна, например, Казахстан.
Предыстория:
- Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение главы Кремля Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.
- Позже Зеленский заявил, что таким приглашением Путин пытается отсрочить встречу с ним. "Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву", – сказал президент Украины.
- После этого правитель РФ Владимир Путин дал понять, что он не собирается ехать куда-то для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов встречаться в Москве.
- Президент Владимир Зеленский повторил, что он готов к саммиту или встрече с участием президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина где угодно, но не в РФ.