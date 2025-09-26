За фігуранта чотирьох кримінальних справ ексвійськкома Борисова внесли понад 44 млн застави
За фігуранта чотирьох кримінальних справ, які розслідувало ДБР, ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова внесли заставу в понад 44 мільйони гривень.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, ТСН
Деталі: 44 мільйони 422 тисячі і 1 гривню було внесено згідно з ухвалою Печерського районного суду.
Серед заставодавців – адвокатське об’єднання "Авер Лекс", яке захищало в суді експрезидента Віктора Януковича і зокрема Віталій Сердюк.
Видання ТСН оприлюднило довідку столичного управління Державної судової адміністрації про внесення застави.
Що передувало: 26 грудня року Печерський суд Києва арештував Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень. Після того суд поступово зменшував розмір застави. Крім того, ексвійськкому оголошували нові підозри.
Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП щодо підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення під час захисту Батьківщини.
Передісторія:
- У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" у 2023 році повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
- Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
- Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
- Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
- Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в червні 2023 року.