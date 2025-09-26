Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За фігуранта чотирьох кримінальних справ ексвійськкома Борисова внесли понад 44 млн застави

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 вересня 2025, 18:08
За фігуранта чотирьох кримінальних справ ексвійськкома Борисова внесли понад 44 млн застави
ЄВГЕН БОРИСОВ, ФОТО: ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЦК ТА СП

За фігуранта чотирьох кримінальних справ, які розслідувало ДБР, ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова внесли заставу в понад 44 мільйони гривень.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, ТСН

Деталі: 44 мільйони 422 тисячі і 1 гривню було внесено згідно з ухвалою Печерського районного суду.

Реклама:

Серед заставодавців – адвокатське об’єднання  "Авер Лекс", яке захищало в суді експрезидента Віктора Януковича і зокрема Віталій Сердюк.

Видання ТСН оприлюднило довідку столичного управління Державної судової адміністрації про внесення застави.

 

Що передувало: 26 грудня року Печерський суд Києва арештував Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень. Після того суд поступово зменшував розмір застави. Крім того, ексвійськкому оголошували нові підозри.

РЕКЛАМА:

Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП щодо підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення під час захисту Батьківщини.

Передісторія:

  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" у 2023 році повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
  • Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в червні 2023 року.

ТЦКкорупціяДБРсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через атаку ворожих дронів, є потерпілі – Кличко
Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації
Зеленський заявив, що 10 вересня до Польщі прямували 92 дрони РФ
Є ризик повторення Фукусіми: на ЗАЕС вже четвертий день триває блекаут
Зеленський: Якщо РФ погрожує блекаутом Києву, то має знати, що буде блекаут і в Москві
Колишній євродепутат визнав отримання хабарів від українського екснардепа Волошина
Усі новини...
ТЦК
На Івано-Франківщині група осіб напала на ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
На Волині сталася сутичка за участю працівників ТЦК на території "критичного" підприємства
"Намалював" бойову травму: ДБР завершило ще одне розслідування щодо ексвійськкома Борисова
Останні новини
05:42
По всій Україні – знов повітряна тривога через ракетну небезпеку
05:26
Наслідки ворожої атаки на Київщині: в ОВА повідомили про пожежі в 4 районах
05:06
оновленоУ Києві частково зруйнована 5-поверхівка через атаку ворожих дронів, є потерпілі – Кличко
04:54
Орбан – Зеленському: Припиніть нас чіпати
03:58
Повітряні сили попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими Ту-95
03:32
оновленоУ Києві та області ППО працює по російських безпілотниках
03:24
Партизани порушили логістику ворога в окупованій Волновасі на Донеччині – "Атеш"
02:30
оновленоВ Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГа
01:46
фото, відео, оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: є поранені, руйнування і пошкодження
01:08
"Ганебне рішення" – в МЗС України відреагували на повернення росіян і білорусів на паралімпіади
Усі новини...
Реклама:
Реклама: