За фігуранта чотирьох кримінальних справ ексвійськкома Борисова внесли понад 44 млн застави

За фігуранта чотирьох кримінальних справ, які розслідувало ДБР, ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова внесли заставу в понад 44 мільйони гривень.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, ТСН

Деталі: 44 мільйони 422 тисячі і 1 гривню було внесено згідно з ухвалою Печерського районного суду.

Серед заставодавців – адвокатське об’єднання "Авер Лекс", яке захищало в суді експрезидента Віктора Януковича і зокрема Віталій Сердюк.

Видання ТСН оприлюднило довідку столичного управління Державної судової адміністрації про внесення застави.

Що передувало: 26 грудня року Печерський суд Києва арештував Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень. Після того суд поступово зменшував розмір застави. Крім того, ексвійськкому оголошували нові підозри.

Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього кримінального провадження стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП щодо підробки ним документів для оформлення статусу особи, що отримала поранення під час захисту Батьківщини.

