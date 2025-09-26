Все разделы
За фигуранта четырех уголовных дел экс-военкома Борисова внесли более 44 млн залога

Валентина РоманенкоПятница, 26 сентября 2025, 18:08
За фигуранта четырех уголовных дел экс-военкома Борисова внесли более 44 млн залога
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ, ФОТО: ОДЕССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЦК И СП

За фигуранта четырех уголовных дел, которые расследовало ГБР, экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова внесли залог в размере более 44 миллионов гривен.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, ТСН

Детали: 44 миллиона 422 тысячи и 1 гривня были внесены согласно постановлению Печерского районного суда.

Среди залогодателей – адвокатское объединение "Авер Лекс", которое защищало в суде экс-президента Виктора Януковича, в частности Виталий Сердюк.

Издание ТСН обнародовало справку столичного управления Государственной судебной администрации о внесении залога.

 

Что предшествовало: 26 декабря 2024 года Печерский суд Киева арестовал Евгения Борисова с правом на залог в размере 402 миллиона гривен. После этого суд постепенно уменьшал размер залога. Кроме того, экс-военкому объявили новые подозрения.

Борисов фигурирует в четырех уголовных производствах. Недавно сотрудники ГБР завершили расследование последнего уголовного производства в отношении экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП по факту подделки им документов для оформления статуса лица, получившего ранение при защите Родины.

Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" от 2023 года сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в июне 2023 года.

