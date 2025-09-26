За фигуранта четырех уголовных дел экс-военкома Борисова внесли более 44 млн залога

За фигуранта четырех уголовных дел, которые расследовало ГБР, экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова внесли залог в размере более 44 миллионов гривен.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, ТСН

Детали: 44 миллиона 422 тысячи и 1 гривня были внесены согласно постановлению Печерского районного суда.

Реклама:

Среди залогодателей – адвокатское объединение "Авер Лекс", которое защищало в суде экс-президента Виктора Януковича, в частности Виталий Сердюк.

Издание ТСН обнародовало справку столичного управления Государственной судебной администрации о внесении залога.

Что предшествовало: 26 декабря 2024 года Печерский суд Киева арестовал Евгения Борисова с правом на залог в размере 402 миллиона гривен. После этого суд постепенно уменьшал размер залога. Кроме того, экс-военкому объявили новые подозрения.

РЕКЛАМА:

Борисов фигурирует в четырех уголовных производствах. Недавно сотрудники ГБР завершили расследование последнего уголовного производства в отношении экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП по факту подделки им документов для оформления статуса лица, получившего ранение при защите Родины.

Предыстория: