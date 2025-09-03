"Це наша справа честі": Порошенко закликав заборонити Telegram в Україні
Народний депутат, лідер "Європейської солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що месенджер Telegram потрібно заборонити, адже його використовують для організації терористичних дій проти України.
Джерело: допис Порошенка у Facebook
Деталі: Порошенко подякував народним депутатам, які 2 вересня приїхали до Львова на прощання з Андрієм Парубієм, і закликав продовжити справу політика – захищати незалежність України та єдність держави.
Пряма мова: "Верховна Рада, Львів і вся Україна попрощалася з видатним українцем, справжнім героєм Андрієм Парубієм. Я хочу подякувати кожному, хто вчора пліч-о-пліч віддав честь панові Андрію. Він був людиною, яка вміла об'єднати цей парламент.
І навіть своєю смерттю він об'єднав всіх нас. Це була людина, яка боролася за Україну, і я без перебільшення можу стверджувати – це був найкращий голова Верховної Ради. Ми всі це визнаємо".
Деталі: За словами Порошенка, правоохоронні органи довели, що вбивство Парубія було організоване через Telegram.
Пряма мова: "Нам треба не просто говорити, а й діяти. Правоохоронні органи довели, що вбивство було організовано через мережу Телеграм, і зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України.
Це наша справа честі – заборонити Телеграм в Україні вже і зараз".
Передісторія:
- 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
- Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
- Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
- На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
- Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що підозрюваний у вбивстві Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.
Нагадаємо:
- Відповідно до опитування соціологічної групи "Рейтинг", 40% українців щодня отримують новини з телеграм-каналів, ще 12% заходять туди кілька разів на тиждень. YouTube, Facebook і телемарафон "Єдині новини" лишаються серед найпопулярніших джерел, але поступаються за охопленням.
- Американське Центральне розвідувальне управління забороняє своїм аналітикам використовувати месенджер Telegram з робочих комп'ютерів.
- У вересні 2024 року очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов називає месенджер Telegram загрозою українській національній безпеці.
- За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 1–6 вересня 2024 року, понад половина українців вважають, що діяльність Telegram в Україні потрібно обмежувати й контролювати, а менше 10% виступають за повну заборону цієї мережі.