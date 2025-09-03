"Це наша справа честі": Порошенко закликав заборонити Telegram в Україні

Народний депутат, лідер "Європейської солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що месенджер Telegram потрібно заборонити, адже його використовують для організації терористичних дій проти України.

Джерело: допис Порошенка у Facebook

Деталі: Порошенко подякував народним депутатам, які 2 вересня приїхали до Львова на прощання з Андрієм Парубієм, і закликав продовжити справу політика – захищати незалежність України та єдність держави.

Пряма мова: "Верховна Рада, Львів і вся Україна попрощалася з видатним українцем, справжнім героєм Андрієм Парубієм. Я хочу подякувати кожному, хто вчора пліч-о-пліч віддав честь панові Андрію. Він був людиною, яка вміла об'єднати цей парламент.

І навіть своєю смерттю він об'єднав всіх нас. Це була людина, яка боролася за Україну, і я без перебільшення можу стверджувати – це був найкращий голова Верховної Ради. Ми всі це визнаємо".

Деталі: За словами Порошенка, правоохоронні органи довели, що вбивство Парубія було організоване через Telegram.

Пряма мова: "Нам треба не просто говорити, а й діяти. Правоохоронні органи довели, що вбивство було організовано через мережу Телеграм, і зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України.

Це наша справа честі – заборонити Телеграм в Україні вже і зараз".

Передісторія:

30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".

Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.

Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.

На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.

Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що підозрюваний у вбивстві Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.

