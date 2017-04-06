Хроника 6 апреля. Часы майора Мельниченко и оранжевые деньги Березовского

Найцікавіше: 2005. Затримали Бориса Колесникова 2006. Березовський вимагає звіту за гроші на Майдан 2012. Українці вперше знайомляться з розкішшю "Межигір'я" 2014. Сепаратисти захоплюють будівлі в Донецьку, Луганську та Харкові

2001, п'ятниця

Моніторинговий комітет ПАРЄ рекомендував призупинити членство України в Раді Європи. Таке рішення комітет прийняв після візиту до Києва співдоповідача комітету ПАРЄ Ханни Северинсен. За її словами, резолюцію прийняли всі члени моніторингового комітету ПАРЄ, окрім його голови.

2004, вівторок

– В Ель-Куті (Ірак) у бою вбили одного українського миротворця і ще п'ятьох поранили. Український контингент коаліційних об'єднаних оперативних сил взяв під контроль мерію Ель-Кута, телецентр, міст та інші важливі об'єкти.

– Парламент ухвалив у цілому закон про місцеві вибори. Він передбачає пропорційні вибори до всіх рад, окрім сільських і селищних рад. Прохідний бар'єр складає 3%.

2005, середа

– "Взяли" Колесникова. Главу Донецької обласної ради Бориса Колесникова вранці запросили до Генпрокуратури на допит у "справі про сепаратизм" (по цій справі прокуратура вже допитувала голів кількох областей). Після допиту Колесникова затримали на 72 години.

Його звинуватять у вимаганні акцій донецького торговельного центру "Білий лебідь" і відпустять лише через кілька місяців.

– Президент Віктор Ющенко виступив у Конгресі США і закликав конгресменів сприяти отриманню Україною статусу країни з ринковою економікою. Також Ющенко згадав, що познайомився зі своєю дружиною Катериною завдяки одній з програм уряду США.

2006, четвер

– Бізнесмен Борис Березовський вимагає звіту за $22 млн, які він нібито виплатив українським політикам на зміцнення демократії в Україні.

Березовський звернувся до Вищого суду в Лондоні з відповідним позовом до колишнього міністра з надзвичайних ситуацій Давида Жванії та екс-першого помічника президента Олександра Третьякова.

– "Народний Союз "Наша Україна" на засіданні ради партії підтримав створення коаліції з Блоком Тимошенко і СПУ. У відповідь лідери цих сил, Юлія Тимошенко та Олександр Мороз, назвали протокол НСНУ затягуванням часу на шляху до створення демократичної коаліції. Відмітився і лідер регіоналів Віктор Янукович, який заявив про необхідність створення універсальної коаліції.

2007, п'ятниця

– Битва на рівні другорядних судів. Міський суд Феодосії заборонив проводити будь-які заходи щодо організації дострокових виборів у Верховну Раду. Того ж дня Апеляційний суд Сімферополя скасував його рішення. У Ющенка нагадали, що питання конституційності указів Президента (мається на увазі указ про розпуск парламенту) може розглядати виключно Конституційний суд України.

– Тим часом в БЮТ розповіли, як будуть ділити владу після проведення дострокових виборів у парламент. За словами бютівця Олега Білоруса, БЮТ й НСНУ домовились висунути на прем'єра лідера тієї політичної сили, яка набере більшість голосів. Зрозуміло, що це буде Тимошенко.

– Держдума Росії прийняла резолюцію по Україні, у якій висловила стурбованість через намір президента розпустити Верховну Раду.

2009, понеділок

– Президент Віктор Ющенко готовий піти на дострокові президентські вибори, якщо вони пройдуть одночасно з парламентськими. Тепер він чекає відповіді прем'єра Тимошенко на цю пропозицію, заявила прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова.

– Розкол у Соцпартії. Стало відомо, що близько трьохсот членів СПУ оголосили про вихід з партії та вступ до лав "Справедливості". Очікується, що лідером цієї політсили стане внутрішній опонент Мороза Станіслав Ніколаєнко.

2010, вівторок

– Росія обіцяла розглянути пропозиції України щодо можливостей зниження ціни на газ, заявили в прес-службі президента Януковича. Сторони домовились про це під час зустрічі Януковича з російським президентом Дмитром Медведєвим.

– Міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що виступає за скасування обов'язкового українського дубляжу іноземних фільмів і проти обмеження мовлення російських телеканалів в Україні.

2011, середа

– 5:1 — з таким рахунком завершився двобій "Барселони" та "Шахтаря" на чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Українці програли.

– "Не розповідайте мені казок! Розповідайте їх комусь іншому, а не мені", — попередив президент Віктор Янукович прем'єра Миколу Азарова. Так він відреагував на слова Азарова, що в Україні працює програма зі створення позитивного іміджу країни.

– Захисники другого президента Леоніда Кучми підозрюють, що екс-майор Управління держохорони Микола Мельниченко за допомогою наручного годинника записував на відео очну ставку з Кучмою. Вони вимагають порушити проти Мельниченка справу.

Захист пояснює підозри тим, що під час очної ставки годинник у Мельниченка раптово зупинився і більше не показував точний час.

2012, п'ятниця

– Українці вперше знайомляться з розкішшю "Межигір'я". Фото з резиденції Януковича потрапляє до журналістів УП.

– Усе менше українців почуваються щасливими. Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології. У 2010 році щасливими себе вважали 65% опитаних українців, у 2011 — 63%, а в 2012 — 53%.

– Опозиція вирішила не виставляти свою кандидатуру на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Опозиціонери пояснили це тим, що їх пропозиція все одно не буде підтримана більшістю. Раніше депутати від більшості провалили голосування за відомого правозахисника Євгена Захарова.

Провладні фракції підтримують екс-партнера юридичної фірми "Лавринович і партнери", екс-заступника міністра юстиції Валерію Лутковську.

2013, субота

– ЦИТАТА ДНЯ: "Не пускайте на мітинг опозиції ваших дітей. Потім знайдете в морзі з пробитою головою".

Представниця Партії регіонів Олена Бондаренко закликає батьків бути обережними.

– Оптові ціни на овочі "борщового набору" і картоплю за останній рік зросли на 61%.

– Суд у Києві заборонив активістам пікетувати офіс президента в Нових Петрівцях (Київщина), пояснюючи це тим, що на місці акції будуть ліквідувати наслідки весняного паводку. Активісти хотіли передати Януковичу в Межигір'я вимоги щодо стану українських доріг.

2014, неділя

ВІДЕО ДНЯ: З'явилося відео, як екс-генпрокурор Віктор Пшонка та екс-глава Міндоходів і зборів Олександр Клименко втікають з України.

– У Донецьку сепаратисти захопили ОДА, підняли над будівлею російський прапор та вимагають скликати позачергову сесію облради, щоб вона прийняла рішення щодо референдуму про входження до складу Росії.

– У Луганську мітингувальники захопили будівлю СБУ. Одна з їхніх вимог: випустити проросійських активістів, яких було затримано раніше.

Того ж дня СБУ звільнила з-під варти шістьох активістів.

– У Харкові сепаратисти захопили будівлю обласної адміністрації. Як повідомляють очевидці, міліція цьому не заважала.

2015, понеділок

– Близько 600 українців залишаються у полоні бойовиків, повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський.

– Ватажок батальйону "Спарта", росіянин на прізвисько Моторола заявив, що своїми руками розстріляв 15 українських полонених.

– СБУ допитало лідера Компартії Петра Симоненка. Спецслужби перевіряють обставини перебування Симоненка на пленумі ЦК КПРФ у Росії, а також його коментарі, у яких може міститися заклик до злочинів проти основ національної безпеки України.

2016, середа

– У центрі Києва посеред дня застрелили бізнесмена. Чоловік виїжджав з парковки готелю на бульварі Дружби Народів. Поліція оголосила оперативний план розшуку.

– Нардеп і льотчиця Надія Савченко, яку Росія засудила до 22 років ув'язнення, поновила сухе голодування.

Рустем Халілов, для УП