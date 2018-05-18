Ликвидация "Мамая". Что известно о главаре осетинских боевиков на Донбассе

Украинские военные продолжают отбивать атаки боевиков и взяли под контроль село Южное, расположенное в серой зоне. По данным разведки, только в течение 17 мая враг потерял шестерых. Среди них – осетин Олег Мамиев с позывным "Мамай".

Что известно об убитом боевике, как он появился на Донбассе и какие задачи выполнял, выясняла "Украинская правда".

Из-за майского обострения на Донбассе командующий Объединенных сил Сергей Наев призвал Александра Хуга, первого заместителя главы СММ ОБСЕ, убедить сепаратистов прекратить огонь. По словам украинских военных, боевики активно используют оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Под 930 обстрелов, зафикисрованных с начала месяца, попадают и гражданские.

17 мая снаряд прилетел во двор школы в Светлодарске прямо во время занятий. К счастью, из детей никто не пострадал. Легкие ранения получил местный житель, который проезжал мимо учебного заведения на машине.

В ночь с 17 на 18 мая боевики накрыли снарядами жилой квартал в Троицком. В результате погибли отец и 13-летний сын.

Наемник из Владикавказа

Провоцируя украинских военных и убивая мирных украинцев, сепаратисты несут потери. Вечером 17 мая во время боев в "Промке" (промышленная зона на окраине Авдеевки – УП) ликвидировали командира "интернациональной бригады "Пятнашка", 40-летнего Олега Мамиева.

По сообщениям сепаратистских пабликов, над головой Мамиева разорвался снаряд, выпущенный из станкового гранатомета АГС-17. Боевик получил осколочные ранения в голову, грудь и живот и умер на операционном столе. В течение 2-3 часов врачи пытались спасти его жизнь.

Позже на своей странице в "Фейсбук" Дмитрий Корчинский рассказал: Мамая убил боец 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии с позывным "Кипиш". Впрочем, официальной информации о том, при каких обстоятельствах погиб боевик, в штабе ООС не обнародовали.

Олег Мамиев – активный участник войны в Южной Осетии в 2008 году, а также грузино-осетинского конфликта 2004-го. Называл себя "патриотом России". Имел тесные связи с нынешним "президентом" Южной Осетии Анатолием Бибиловым, который материально помогал и помогает воюющим на Донбассе осетинским "добровольцам".

Читайте также Не добро пожаловать. Что дал запрет на въезд российских артистов

Аквариумное дело Холодницкого – вытянет ли прокурорская комиссия "большую рыбу"

Темы и приемы: как и о чем украинские топ-политики врали в прошлом квартале По данным сайта "Миротворец", Мамай владел частным охранным агентством и коллекторской конторой.

У Мамиева есть двое сыновей – Заур и Роман. Последний учится в Лондоне, а Заур, как и отец, участвует в незаконных военных формированиях.

До появления в Донецке 28 апреля 2014 года Мамиев жил во Владикавказе. Был одним из лидеров осетинской ячейки левопатриотической организации "Суть времени", основателем которого называют политолога Сергея Кургиняна.

В Северной Осетии Мамиев был известен под позывным "Туалец".

– Так меня называли в честь ущелья (Туальское – УП), откуда мой род вышел, – пояснял Мамиев в интервью одному из сепаратистских YouTube-каналов. – Но местные (жители Донецка – УП) не могли этот позывной выговорить.

Мамай начал воевать в составе подразделения "Восток", под руководством бывшего сотрудника СБУ Александра Ходаковского. Участвовал в атаках на донецкий аэропорт.

Как вспоминал в апреле 2015-го террорист Ходаковский, приехавшие весной 2014 года осетины были "очень идейно настроены". Говорил, что "события на Донбассе, которые транслируются в России, задели их за живое".

Мамиев с боевиком Ходаковским на площади Ленина в Донецке. 25 мая 2014 года ФОТО. Сергей Ваганов

"Думал, это будет быстрая война"

"Карьера" Мамиева пошла в гору с переходом в так называемую "Пятнашку" – 15-ю "интернациональную бригаду". Первоначально она состояла из 15 человек – в основном из абхазов и двух этнических армян. К бригаде постепенно примыкали грузины, серб, молдаванин, итальянец и жители Донецкой области с украинскими паспортами.

Руководил "Пятнашкой" Ахра Авидзба по кличке "Абхаз". Но осенью 2016-го, после убийства Моторолы в лифте жилой "девятиэтажки", он покинул Донбасс.

По Донецку ходили слухи, что именно Авидзба организовал убийство Моторолы. Якобы он не мог простить жене Моторолы крайне негативные отзывы об отдыхе в Абхазии, оставленные в соцсетях.

Авидзба все же вернулся в Донецк, но власть в "Пятнашке" уже была захвачена Олегом Мамиевым. По его словам, подразделение принимало активное участие в боях в Авдеевской промзоне, за депо в районе Ясиноватой, в Крутой Балке и Марьинке.

В начале этого года Мамай в интервью сепаратистским СМИ пожаловался: "Поехал, думал, это будет быстрая война. Поможем и уедем. Но война все длится и длится".

Осетинский боевик Мамай активно продвигал идею "борьбы с фашизмом на Донбассе". Был частым гостем в Москве на различных конференциях и брифингах, как соучредитель так называемого "Союза добровольцев Донбасса". Рассказывал пропагандистским СМИ РФ о "зверствах киевского режима".

Главной целью "Пятнашки" Олег Мамиев называл "не допустить прорыва украинских военных в Донецк".

– В первую очередь нужно защитить рубеж России. У нас есть одна общая Россия, за которую мы должны отдать свою кровь, – так в одном из последних интервью Мамиев охарактеризовал свои задачи в украинском Донецке.

Смерть "Мамая" – не первая среди "полевых командиров" так называемых "ДНР" и "ЛНР". За четыре года войны боевики, в частности, потеряли: Михаила Толстых ("Гиви") главаря группировки "Сомали"; Арсена Павлова ("Моторола"), командира "Спарты"; Евгения Жилина, лидера "Оплота"; Алексея Мозгового, возглавляющего группировку "Призрак" и других.

Леонид Марченко, для УП