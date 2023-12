На Донбасі знищено командира бригади бойовиків з позивним "Мамай"

На Донбасі ліквідовано командира "інтернаціональної бригади" бойовиків Олега Мамієва з позивним "Мамай".

Про це повідомили сепаратистські і російські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, бойовик Олег Мамієв з позивним "Мамай" знищений "на бойовому посту" в районі Авдіївської промзони ввечері 17 травня.

"Щойно що на Промці загинув командир легендарної "Пятнашки" Олег Мамієв, позивний Мамай. АГС над головою", - написав російський терорист Захар Прілєпін на своїй сторінці в facebook.

Журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер пригадав, що цей терорист двічі погрожував йому, коли він готував публікацію про російських бойовиків на Донбасі.

Oleg "Mamai" Mamiev, North Ossetian who fought for "Donetsk People's Republic" & twice threatened me (in Donetsk & later Kaluga when reporting this story: https://t.co/4s1E34bfFa) was killed near Avdiivka, east Ukraine, say separatist & Russian state news https://t.co/DB31nmkXHM pic.twitter.com/AJNcFqBhuH