На Донбасі знищено командира бригади бойовиків з позивним "Мамай"

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П'ятниця, 18 травня 2018, 05:51

На Донбасі ліквідовано командира "інтернаціональної бригади" бойовиків Олега Маміева з позивним "Мамай".

Про це повідомили сепаратистські і російські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, бойовик Олег Маміев з позивним "Мамай" знищений "на бойовому посту" в районі Авдіївської промзони ввечері 17 травня.

"Щойно що на Промці загинув командир легендарної "Пятнашки" Олег Маміев, позивний Мамай. АГС над головою", - написав російський терорист Захар Прілєпін на своїй сторінці в facebook.

Журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер пригадав, що цей терорист двічі погрожував йому, коли він готував публікацію про російських бойовиків на Донбасі.

Маміев, як зазначається, брав участь терористичній організації "ДНР" з 2014 року,.

Теми: "ДНР" бойові дії
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