7 мая. Все больше свободы в Европе, США готовы запускать экономику, жертвуя людьми, в России вновь Украины на ТВ

Официальные данные, актуальные на 15:30 7 мая

Украина на карантине 57-й день.

До ослабления карантина, в частности открытия парков, парикмахерских и непродовольственных магазинов, остается 3 дня.

Постепенный выход из карантина может начаться 22 мая. По меньшей мере до 22 мая в Украине не будет работать метро.

Украина. Количество суточных больных в шестой раз превысило 500

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 13 691 инфицированного коронавирусом.

2 396 из них уже выздоровели, 340 человек – умерли.

Лидером по количеству установленных случаев остается Буковина. Это первая область, которая пересекла отметку в 2 тысячи больных с COVID-19, всего регион имеет 2 048 инфицированных.

Количество суточных больных по Украине в шестой раз превысило отметку 500. На протяжении 6 мая зафиксировали 507 новых больных.

В ВСУ за сутки два новых случая инфицирования, всего с начала эпидемии – 83 больных. На фронте – ни одного инфицированного с начала эпидемии.

Что происходило в регионах:

Запорожье . Из-за отсутствия состава преступления суд закрыл дело против Лидии Кривенко, организатора автопробега в защиту малых предпринимателей в городе. Автопробег не нарушил условия карантина, уверяет ее адвокат.

. Из-за отсутствия состава преступления суд закрыл дело против Лидии Кривенко, организатора автопробега в защиту малых предпринимателей в городе. Автопробег не нарушил условия карантина, уверяет ее адвокат. Сумы . Суд закрыл два из трех производств против строительных магазинов "Рона" и "Эпицентр", которые продавали товар во время карантина. Нарушение "Роны" признали малозначимым и объявили руководителю замечания, в деле против "Эпицентра" не нашли состава преступления.

. Суд закрыл два из трех производств против строительных магазинов "Рона" и "Эпицентр", которые продавали товар во время карантина. Нарушение "Роны" признали малозначимым и объявили руководителю замечания, в деле против "Эпицентра" не нашли состава преступления. Луцк. В областной психбольнице обнаружили 15 инфицированных коронавирусом – 10 работников и 5 пациентов. Ранее в заведении умерла от коронавируса 49-летняя пациентка.

Ситуация на временно оккупированных территориях: в Крыму 168 больных (в Севастополе 110), в Донецкой области – 147, в Луганской – 162 (по данным на 5 мая).

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

"Оптимистический сценарий развития". Анализ эпидемии в Украине от НАНУ

Национальная академия наук обнародовала результаты моделирования проблем, связанных с COVID-19 в Украине.

Подаем некоторые выводы и прогнозы:

Эпидемия коронавируса в Украине развивается по более оптимистичному сценарию.

Эпидемия в Украине отклонилась от траектории Польши (где первого инфицированного установили почти одновременно с Украиной) и сейчас напоминает траекторию Швеции с незначительным опозданием.

В Канаде, которая имеет примерно такое же количество населения, как Украина без учета оккупированных территорий, ограничения передвижения людей началось лишь после того, как ежедневно в стране выявляли более 100 новых инфицированных.

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Это привело к тому, что пиковое количество новых больных в Канаде в 5-8 раз больше, чем в Украине и Польше, где передвижение ограничили после первых случаев (в Украине ввели карантин, когда был зафиксирован всего один больной). То есть ученые говорят об эффективности карантина в Украине.

Уменьшение уровня летальности в Украине объясняют увеличением процента выявления бессимптомных больных.

В пиковые дни 5-12 мая в Украине будут выявлять в среднем от 400 до 560 суточных больных. Больше всего летальных случаев прогнозируют на 12 мая – от 8 до 12 смертей в день.

После достижения пика в Украине будет снижаться количество инфицированных до 5 июня (5 июня является конечной точкой прогноза), будут фиксировать в среднем до 350 случаев заболеваний в день. Также до 5 июня будет снижаться количество летальных случаев – до 10 случаев в день.

Правительственное ослабление карантина с 11 мая, которое заработает на фоне частичного игнорирования ограничений и смягчений в некоторых регионах, повлечет малое увеличение количества инфицированных. 5 июня среднее количество новых больных может быть на уровне 450 случаев (что на 50 ниже, чем в начале мая).

Во Львове спели бизнесмены, в Одессе – директор зоопарка

Львовские бизнесмены снялись в клипе "Карантин во Львове". Песню для них написал Виктор Павлик, он же выступил музыкальным продюсером и автором слов к композиции.

В Одессе директор зоопарка, который уже играл животными на синтезаторе, выполнил в пустом зоопарке народную песню "Степь широкая". "Ассистировал" ему сарматский полоз, который обвил собой гитару.

"Мы играем и поем для животных, и это украшает их скуку за посетителями. Звери, конечно, не воспринимают музыку как люди, но часто реагируют живо и с интересом", – рассказывает директор.

Мир. Пандемия снова ускорилась

Общее количество случаев COVID-19 в мире приближается к 3,8 млн.

В течение суток больных на планете увеличилось примерно на 92,5 тысячи, что является наибольшим показателем за последние две недели.

Вторые сутки больше всего новых инфицированных появляется в США, России, Бразилии.

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Россия. Очередной рекорд больных, а по телевизору опять об Украине

В РФ за сутки зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый большой показатель за все время с начала эпидемии в стране.

По этому показателю 7 мая Россия вышла на пятое место в мире по количеству больных, обогнав за один день Германию и Францию.

С 12 мая в Москве, которая больше всего страдает от COVID-19, будет разрешено работать всем промышленным предприятиям города и стройкам. В столице России также решили ввести масочный режим для проезда в общественном транспорте. Отметим, в Украине такой режим был введен еще 1,5 месяца назад.

Несмотря на рекордные темпы распространения коронавируса, тема Украины снова постепенно вытесняет новости о COVID-19 в прокремлевских СМИ.

"В декабре прошлого года были недели, когда количество материалов об Украине упало до 4. Однако на этой неделе мы получили 16 материалов, некоторые из которых были сфокусированы на старых темах, таких как Евромайдан, катастрофа MH17 и война на востоке Украины", – говорится в отчете сайта Euvsdisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС.

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США. COVIND-19 страшнее Перл-Харбора, но экономику все равно запускаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия пандемии коронавируса поразили Соединенные Штаты сильнее, чем Перл-Харбор во время Второй мировой войны или теракт 11 сентября 2001 года.

При этом Трамп предполагает, что увеличение смертей может стать необходимой ценой за открытие экономики.

"Мы должны быть воинами, – сказал Трамп когда его спросили, следует ли американцам ожидать дополнительных смертей, – мы не можем держать нашу страну закрытой годами".

Сейчас в стране 1,23 млн больных и 74,3 тысячи погибших, это наибольшие показатели в мире.

Кроме того, Трамп таки решил не закрывать рабочую группу, которая занимается противодействием коронавирусу из-за общественного возмущения. Хотя еще не прошло и 24 часа с момента, когда он анонсировал ее закрытие.

Европа уходит все дальше от карантина, ВОЗ просит делать это осторожно

На фоне того, что все больше государств начали ослаблять ограничения, в ВОЗ предупредили, что делать это надо крайне осторожно. Иначе количество случаев может вновь начать расти и придется возвращаться к карантину.

Карантин, но с определенными послаблениями, продлили в Литве – до 31 мая. Парламент Испании уже в четвертый раз продлил чрезвычайное положение, поддержав предложение премьера.

В то же время, в Румынии Конституционный суд постановил, что указ президента о введении чрезвычайного положения является неконституционным и выходит за рамки полномочий главы государства.

Парламент Сербии решил отменить чрезвычайное положение, таким образом, комендантский час в стране больше не действует, участие армии в гражданских целях прекращено, пожилые люди могут выходить на улицу, городской транспорт в Белграде начнет работать, а с понедельника откроются детские сады и ясли.

Грузия планирует начать принимать иностранных туристов с 1 июля, внутренний туризм там планируют восстановить уже в июне. В Греции главные гостиничные группы уже изучают различные способы работы этим летом, чтобы обеспечить безопасность гостей.

В то же время, в ночь на среду в пригороде Афин произошли столкновения между полицией и несколькими сотнями молодых людей, которые собрались на вечеринку несмотря на запреты.

Мэрия Мадрида придумала способ для разгрузки улиц на выходные, когда позволяют выходить на прогулки. В городе планируют сделать часть улиц пешеходными.

11 мая – день, когда начать выход из карантина планирует не только Украины. В этот для постепенные ослабления начнутся также в Нидерландах. С лета там откроют рестораны, кафе и музеи, но секс-клубы будут закрыты до сентября.

Турция, где скорость распространения инфекции в какой-то момент стала самой высокой на Ближнем Востоке, заявила, что завершила первый этап своей борьбы с коронавирусом и взяла эпидемию под контроль.

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Бизнес на грани и вирус у Папы Римского

Во Франции производителям придется избавиться от пива, у которого истек срок годности и которое они не успели продать во время эпидемии. Речь идет о 10 млн литров напитка – четыре бассейна олимпийского размера.

В Техасе арестовали владелицу парикмахерской, которая отказалась закрывать свой бизнес несмотря на карантин. Заседание суда прошло в тот же день, когда губернатор штата объявил о смягчении ограничений. Владельцы салонов в Техасе уже в эту пятницу смогут снова открыться.

Арестованная женщина ранее ослушалась власть и была наказана не только за нарушение карантина, но и за неуважение к суду. Судья сказал, что может заменить арест на штраф, если женщина извинится и не будет открывать парикмахерскую, пока не получит разрешение. Однако та отказалась:

"Пропитание моих дети не эгоистично. Если вы считаете, что закон важнее, чем пропитание детей, тогда, пожалуйста, продолжайте свое решение, но я не собираюсь закрывать салон".

Губернатор Техаса одним из первых в США объявил, что будет постепенно снимать карантин. При этом он отметил, что понимает возможное последствие – всплеск заражений. Но цель карантина, по мнению губернатора, никогда не состояла в том, чтобы свести передачу COVID-19 к нулю.

В Ватикане у одного из помощников Папы Римского Франциска обнаружили коронавирус.

Международная ассоциация воздушного транспорта, которая ранее говорила, что с восстановлением авиасообщения пассажирам нужно будет носить маски, выступила против идеи оставлять средние места в самолетах пустыми для сохранения социальной дистанции. Это снизит прибыль компаний, и как результат – приведет к росту цен на билеты.

Фотограф в Великобритании сделал карантинную фотосессию своим соседям – попросил их позировать на пороге дома, одетыми, как на вечеринку. Свой проект британец назвал "Все одеты и некуда идти":

"Пока пижамы и спортивные костюмы становятся карантинной формой, я подумал, что люди могут получить удовольствие, одевшись празднично и представив, что у них есть для этого особый повод".

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Новый супергерой от Бэнкси – медсестра, которая спешит на помощь

Художник Бэнкси, который от скуки на самоизоляции разрисовал свою ванную комнату крысами, наконец вышел в свет.

Новая работа Бэнкси появилась на стене в фойе больницы Саутгемптона. На черно-белом рисунке площадью квадратный метр изображен маленький мальчик у мусорного ведра, в которое он выбросил старых супергероев – Бэтмена и Спайдермена.

Мальчик играет с новым супергероем – медсестрой. Она – в маске и фартуке с красным крестом, единственным цветным предметом на картине. С вытянутой, как у Супермена, вперед правой рукой медсестра летит спасать мир от COVID-19.

"Спасибо за то, что вы делаете. Надеюсь, картина сможет сделать это место ярче, хоть она и черно-белая", – оставил послание медикам Бэнкси, до сих пор скрывающий свои настоящие имя и лицо.

Эту работу Бэнкси обещают выставить на аукцион осенью. Деньги пойдут Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Джуди Денч изучает сонеты и становится самой старшей звездой обложки Vogue

85-летняя актриса Джуди Денч дала карантинное интервью и стала старейшей звездой, которая украсила обложку британского Vogue.

Денч призналась, что сейчас особенно переживает за людей, которые не имеют того, что имеет она.

"Хорошо, что пандемия заставила людей переживать за тех, кто совсем одинок", – говорит она.

На карантине, который Джуди проводит в родном доме с большим садом, она жалеет только о том, что рядом нет всех ее родных. Но она общается с ними по телефону и FaceTime.

"Я дисциплинирую себя изучать сонеты. Я стараюсь каждый день узнавать что-то новое, что угодно", – рассказывает 85-летняя Денч, которая 4 года назад сделала свое первое в жизни тату.

"Я дисципліную себе вивчати сонети. Я намагаюся щодня дізнаватися щось нове, що завгодно", – розповідає 85-річна Денч, яка 4 роки тому зробила своє перше у житті тату.