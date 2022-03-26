"Вы виноваты!" Как денацифицировать Россию – опыт гитлеровской Германии

"Им понадобятся судорожные усилия, чтобы оправдаться перед лицом обвинений и ненависти всего мира". – эти слова швейцарского психолога Карла Юнга сказаны не сегодня, а в мае 1945-го. И не о русских, а о немцах.

Путин и его команда самоубийц проиграли Z-войну в момент когда ее начали, назвав целью"спецоперации" денацификацию Украины.

Они до сих пор живут в парадигме "деды воевали" и не учли что мир изменился. И даже войны сегодня ведуться иначе, чем 80 лет назад. Весь мир видит их военные преступления в режиме онлайн 24/7.

"Денацифицировать" роддомы, школы, театры, убивать гражданских, среди которых заключенные нацистских концлагерей – это слишком даже для мира, который привык к гибридности и двойным стандартам.

Бумеранг "денацификации" вернется к тем, кто его запустил. Так же, как вернулись к России слова ее лидера, которого она заслужила десятилетиям молчаливого согласия с ним: "кто как обзывается, тот так и называется"

Правда, словами Юнга это звучит иначе чем словами гопника из питерской подворотни: "Для примитивного человека мир полон демонов и таинственных сил, которых он боится; для него вся природа одухотворена этими силами, которые, на самом деле, не что иное, как ее собственные внутренние силы, спроецированные во внешний мир".

Незнание истории не освобождает от ответственности ни самого путина, ни его ближайшее окружение, ни десятки миллионов тех, чьими руками или голосами он совершает преступления.

"Украинская правда" напоминает, как проходил процесс денацификации в послевоенной Германии.

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Главные обвиняемые, обвиняемые, частично обвиняемые, попутчики

"Это война Путина. Только он отвечает за это", – недавно заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Вряд-ли канцлер, рожденный в 1958 году, не слышал от родителей о том, что происходило в Германии за 10 лет до его рождения.

"Слишком много людей и в США, и в Англии придерживаются мысли, что немецкий народ вовсе не несет ответственности за произошедшее, виновны лишь некоторые нацисты. К сожалению, это не соответствует действительности.

Немецкий народ должен осознать, что вся нация принимала участие в беззаконии, в сговоре против современной цивилизации", – говорил тогда президент США Франклин Рузвельт.

Задолго до капитуляции Германии, начиная с 1942 года, Управления стратегических служб США готовило будущую денацификацию Германии. В частности, руками немецких ученых, которые успели эмигрировать в Штаты после прихода Гитлера к власти.

Среди них были политолог, социолог и юрист Франц Нойманн, политолог Отто Кирхаймер и философ Герберт Маркузе. Они составили "черные" списки нацистов, которых должны были отстранить от руководящих должностей после капитуляции рейха, а также "белые" списки тех, кто придет им на смену.

Денацификация в Германии

Денацификация Германии началась осенью 1944. Специально созданные подразделения начали проверки на освобожденных территориях. Первый этап – заполнение немцами анкет, которые состояли из 131 вопроса. Информация проверялась с помощью архивных, контрразведывательных и других источников.

Тех, кто пытался избежать этой процедуры, принуждали к ней самым эффективным в те времена способом – продуктовые карты выдавали только анкетированным. За неправдивые данные наказывали тюремным заключением или денежным штрафом.

В западной оккупационной зоне Германии американцы, англичане и французы разделили всех немцев на несколько групп: главные обвиняемые, обвиняемые, частично обвиняемые, попутчики. Для каждой группы предусматривалось свое наказание. Например, для категории "обвиняемые" это могли быть:

а) рабочий лагерь до 5 лет или привлечение к общественным работам;

б) дополнительно полная или частичная конфискация имущества, кроме вещей ежедневного обихода;

в) лишение избирательного права или запрет занимать определенные должности сроком на минимум 5 лет.

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Только в американской зоне за первые годы денацификации обработали 3,5 млн анкет. Главными обвиняемым признали 1 654 человека; обвиняемыми – 22 122; частично обвиняемыми – 106 422; попутчиками – 485 057; невиновными – 18 454; попали под амнистию – 2 789 196. По разным причинам закрыли дела 200 207 человек.

Открытка: "Эти преступления – твоя вина"

С марта 1946 года в американской зоне начался второй этап денацификации.

Американцы постепенно передавали полномочия, собственно, немцам. В каждой земле было создано министерство политического освобождения, а в каждом городе и округе – судовые трибуналы по денацификации. Всего было создано 545 трибуналов со штатом в 22 тысячи человек. Из-за дефицита кадров судьями часто становились те, кого нужно было судить.

"Ума не приложу, где найти хотя бы малую часть от этого количества", – писал министр политического освобождения одной из земель в ответ на требования назначить 10 тысяч политически надежных и опытных немецких судей.

"Этот город виновен!"

Денацификацию Германии проводили не только судебными методами.

Психологические основы денацификации разработал Карл Юнг. То, что произошло с немцами, начиная от прихода Гитлера к власти, он определил как болезнь. По его мнению, эта болезнь затронула всех, независимо от членства в нацистской партии.

"Терапию" немцев можно назвать шоковой.

В некоторых городах их возили на принудительные "экскурсии" в бывшие концлагеря. После чего показывали документальный фильм о лагерях уничтожения "Жернова смерти" и фотографии жертв нацизма.

"Толпа собралась вокруг фотографий, на которых на первый взгляд изображен мусор, но на самом деле это были человеческие тела, – вспоминал английский писатель Джеймс Стерн. – Под каждой фотографией написано: "Кто виноват?". Наблюдающие смотрят молча, будто под гипнозом, и вскоре начинают по одному отходить. Позже плакаты заменят более четкими фотографиями с надписью: "Этот город виновен! Вы виновны!".

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Еще одним инструментом денацификации стало участие немцев в эксгумации тел жертв нацизма в местах массовых захоронений. В том числе и тех немцев, которые убеждали, что "во всем виноват Гитлер" и "мы не знали".

Интересно, были ли среди них родители канцлера Шольца?

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Немцы из Нойнбург-форм-Вальда на захоронении евреев из Польши, Венгрии и России, уничтоженных в их городе

"Все они причастны к ужасам"

Спустя четыри дня после капитуляции немецкой армии в Реймсе, Карл Юнг дал интервью газете Die Weltwoche.

Сегодня оно актуально как никогда. Точнее – как и всегда. Достаточно лишь заменить "Германия" на "Россия", "гитлера" на "путина", а "немцев" на "русских".

Основные тезисы Юнга:

"Для психолога понятна лишь одна вещь, а именно: он не должен следовать широко распространенному сентиментальному делению на нацистов и противников режима. У меня лечатся двое больных, явные антинацисты, и, все же, их сны показывают, что за всей их благопристойностью до сих пор жива ярко выраженная нацистская психология со всей ее насилием и жестокостью.

Когда швейцарский журналист спросил фельдмаршала фон Кюхлера (руководил вторжением в Западную Польшу в сентябре 1939 года – УП) о зверствах немцев в Польше, тот возмущенно воскликнул: "Позвольте, это не вермахт, это партия!" – прекрасный пример того, что деление на порядочных и непорядочных немцев весьма наивно. Все они, сознательно или бессознательно, причастны к ужасам.

Вопрос коллективной вины для психолога – факт, который не оставляет сомнений, и одна из наиболее важных целей лечения состоит в том, чтобы заставить немцев признать свою вину.

Уже сейчас многие из них обращается с просьбой лечиться у меня. Если просьба поступает от тех "порядочных немцев", которые не против свалить вину на горстку людей из гестапо, я считаю случай безнадежным. Мне ничего не остается, как предложить им анкеты с недвусмысленными вопросами вида: "Что вы думаете о Бухенвальде?". Только когда пациент понимает и признает свою вину, можно применять индивидуальное лечение.

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Немцы снедаемы глубоким комплексом неполноценности, который они пытаются компенсировать манией величия…

Германия всегда была страной психических катастроф: Реформация, крестьянские и религиозные войны. При национал-социализме давление демонов настолько возросло, что человеческие существа, ставшие им подвластны, превратились в сомнамбулических сверхчеловеков, первым из которых был Гитлер, который заразил этим всех остальных.

Все нацистские лидеры безумны в буквальном значении слова, и, несомнительно, не случайно их министр пропаганды был отмечен меткой демонизированного человека – хромотой. Десять процентов немецкого населения сегодня – безнадежные психопаты.

Нацисты занимались только формированием огромных масс и никогда – формированием личности. По этой причине также личности демонизированных людей сегодня млявые, застывшие, пустые.

Сегодня немцы подобны пьяному человеку, который просыпается утром с похмелья. Они не знают, что они делали, и не хотят знать. Существует лишь одно чувство бесконечного несчастья.

Искупление, как я уже говорил, лежит только в полном признании своей вины. Меа culpa, mea maxima culpa! (Моя вина, моя великая вина – УП)".

Михаил Кригель, УП.