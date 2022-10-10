Данилов: Сегодняшняя ракетная атака Путина – это проявление слабости, это понимание того, что он проиграет

Вранці 10 жовтня Росія нанесла масовані ракетні удари по критичній та цивільній інфраструктурі та мирних українських містах у різних частинах нашої країни.

Всього за 5 годин повітряної тривоги було завдано 83 ракетні удари. Одночасно з цим Путін звинуватив Україну в терористичних атаках, а Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Чого чекати від цих рішень і чи означає це, що Путін пішов на ескалацію? Секретар РНБО Олексій Данілов відповідає на запитання УП.

всі фото: Дмитро Ларін

– Київ та інші міста зазнали ракетних обстрілів, постраждала критична інфраструктура. Путін робить заяви про тероризм з боку України. У чому розрахунок росіян, якими можуть бути їхні найближчі дії?

– Цугцванг Путіна розпочався та прийшов в активну фазу. Щоб він далі не робив, буде тільки гірше для нього. Ця агонія буде наближати його до поразки.

З урахуванням того, що Путін не може отримати перемогу військовим шляхом, він вдався до стратегії знищити нашу інфраструктуру, нашу економіку. І це є нічим іншим як зразком агресивного тероризму з боку Російської Федерації.

І коли кажуть, що Росія – спонсор тероризму, я з цим не погоджуюся, тому що Росія є ніщо інше, як країна-терорист, яка використовує всі можливості для нищення нашої країни.

Я хочу зауважити, що знищення нашої країни він не знімав із порядку денного. Він публічно про це наголошує. Після цього з ним продовжують всі спілкуватися і продовжують казати, що з ним треба розмовляти. Наскільки я розумію, в цивілізованому світі з терористами ніхто не розмовляє.

Те, що стосується сьогоднішньої потужної ракетної атаки, якої сьогодні зазнала майже вся країна, саме по нашій енергосистемі, ще раз – це прояв слабкості, це прояв розуміння того, що він програє. Він у такий спосіб хоче посіяти у нас хаос, паніку.

Це його класична поведінка, він все це хотів зробити ще до війни. Тому що хаос, паніка і внутрішня дестабілізація це для них завдання номер 1. Я звертаю увагу, ми постійно на цьому наголошували.

Сьогодні з урахуванням тієї кількості ракет, які летіли на нашу територію, звичайно, ми не могли, на жаль, збити всі.

Ми, починаючи з лютого-березня, просили наших партнерів: "Дайте нам спроможності в протиповітряній обороні". Ми до цього часу отримуємо, але, відверто кажучи, хотілося би більше і швидше.

Тому що від цього залежить життя наших людей, захист нашої інфраструктури. Тому що є божевільний сусід, який жбурляє в нас все, що в нього там лишилося у військових закромах.

Але я хочу заспокоїти всіх наших громадян, що в нього вже не так багато лишилося всіх цих ракет, і вони рано чи пізно закінчуються. І ми точно знаємо, що їх уже набагато менше, ніж було до 24 лютого.

– А що стосується Лукашенка і його заяв щодо формування спільного війська? Чи варто очікувати наступу з боку Білорусі найближчим часом?

– Те, що стосується Лукашенка і його заяв, ви знаєте, що він є заручником ситуації. Ми відслідковуємо ті процеси, які є на території Білорусі, розуміємо, що там відбувається.

Можу сказати, що за дорученням президента на минулому тижні закінчилася перевірка всіх областей, які є близькими до білоруського кордону. Ця перевірка вже третя за дорученням президента з квітня місяця.

І можу сказати, що наші прикордонники, наша територіальна оборона, весь сектор безпеки й оборони, який знаходиться на території областей, включно з регіональною владою, готовий до будь-якого розвитку подій.

Це ще одна ситуація, коли вони мають спробу хитати наше суспільство, вкидаючи таку інформацію в нашу країну.

Ми свідомі того, що є в білорусів, свідомі того, що є у росіян. Я можу сказати: бажаючих воювати з нами справжніх білорусів майже немає. Вони розуміють наше відношення, вони розуміють ставлення.

Те, що стосується вищого політичного керівництва – якщо Лукашенко прийме рішення участі безпосередньо з військовими в цій війні, повірте, це буде останнє рішення, яке він мав би прийняти в своєму житті як людина, яка і так на сьогоднішній день не вважається президентом країни майже для всіх цивілізованих країн. Навіть не майже, а для всіх цивілізованих країн.

Вони хочуть нас залякати і тому в них такий... знаєте, раніше в Першу світову війну був вислів "психологічні атаки". Це суто психологічна атака, щоб у нас почалася паніка тощо. Це треба перетерпіти.

Я хочу зауважити, що все керівництво країни знаходиться безпосередньо на своїх робочих місцях. Всі знаходяться в безпечних місцях, тому що ми цінуємо життя наших громадян і життя тих людей, які мають у відповідальний час приймати ті чи інші рішення.

Заява президента нашої країни, яка відбулася безпосередньо під стінами Офісу президента в той час, коли Путін жбурляв сюди свої бомби, каже про міцність не тільки нашого президента, а і про міцність нашої країни.

Нас злякати неможливо.

Єдине, що попросив би – це зменшити використання електрики у найближчий час, бо енергетична система України працює в критичному режимі.

– Якою має бути реакція наших міжнародних партнерів? Що вони мають зробити?

– Ми дуже хочемо, щоб вона була абсолютно адекватною тим викликам, які є на сьогоднішній день. Саме сьогоднішній день є таким, знаєте, вже кричущим: терористичні атаки майже по всіх областях нашої країни, по цивільних об'єктах, по наших громадянах.

Я не знаю, що ще має робити Путін, щоб реакція наших партнерів була більш радикальна по відношенню до Росії як до країни-терориста.

– Тобто це визнання Держдепом Росії країною-спонсором тероризму, так?

– Дивіться, якщо вже після цих подій хтось буде розповідати, що тут ще треба думати... Я ще раз кажу: я не розумію, що він має ще зробити…

Ну, і надання якомога швидше допомоги, зброї і, головне, протиповітряної оборони.

Розмовляла Севгіль Мусаєва