Как ФСБ воюет против Украины. Убийства, теракты, вербовка "кротов", кибератаки

"Якудза" – так в окупованому Бердянську солдати російської армії називають представників ФСБ Росії. І додають:" Ми – сила, а вони – голова".

Вербування агентури, вбивства, теракти, кібератаки, розстановка "маріонеток" на керівні посади окупаційної влади, придушення проукраїнських настроїв – це робота Федеральної служби безпеки РФ на території України. А точніше – кількох підрозділів, які спецлужбисти між собою називають "українські".

Вони проникали в найбільш закриті держструктури нашої країни, мали агентів серед правоохоронців, священників, депутатів та звичайних громадян, які готові були здавати інтереси України.

Про роль у війні проти нашої держави найзакритішої силової структури РФ розповідаємо в нашому матеріалі.

"Кріт" в СБУ?

Лютий 2023. До столичного суду в супроводі конвоїрів заводять 53-річного чоловіка у спортивному одязі і з сивою бородою.

Адвокати просять дозволу суду випустити його з клітки та посадити поруч із ними. Суддя дозволяє зі словами: "Ну, людина серйозна".

Колишній очільник Кримського управління СБУ Олег Кулініч у залі суду. Лютий 2023 Фото: Вікторія Рощина

Цей чоловік – Олег Кулініч – колишній очільник Кримського управління СБУ, якого підозрюють у державній зраді. Вже 7 місяців він перебуває у столичному слідчому ізоляторі, безуспішно намагаючись оскаржити свій арешт.

Слідчі вважають, що Олег Кулініч входив до злочинної групи, якою керував очільник 9-го управління 5-ї служби ФСБ РФ Ігор Чумаков. Серед "колег" останнього слідство встановило ще кількох ФСБшників – Олександра Чуліндіна та Марину Терентьєву. Працюючи на ФСБ, Кулініч нібито передавав країні-агресору розвідувальну інформацію. Сам підозрюваний це заперечує і каже, що не знає цих людей.

Начальник 9-го управління 5-ї служби ФСБ РФ 50-річний Ігор Чумаков Фото: з реєстру санкцій від НАЗК

"Про існування Ігоря Чумакова, так само, як і інших представників ФСБ РФ, дізнався 17.07 з тексту оголошеної мені підозри, – каже нам Кулініч. – З жодним з них ніколи не зустрічався, не знайомився, не контактував".

Слідство вважає, що для участі в організованій злочинній групі не обов'язкове особисте знайомство Кулініча з Чумаковим. За версією слідства, росіяни координували діяльність керівника кримського СБУ через Володимира Сівковича – колишнього заступника секретаря РНБО, експрацівника КДБ СРСР, фігуранта справи про силовий розгін учасників Майдану.

В СБУ Сівковича називають "куратором українського питання" від російських спецслужб.

Ексзаступник секретаря РНБО часів Віктора Януковича Володимир Сівкович (скрИншот з відео)

Інформацію про плани вторгнення РФ 24 лютого 2022 року з території Криму, на думку ДБР, Кулініч приховав за вказівкою російських кураторів. Підозрюваний каже, що всю інформацію доповів керівництву СБУ, а кримінальну справу відкрили через свідчення проти нього кількох колишніх підлеглих.

Серед ключових доказів його провини слідство називає аудіозаписи розмов фігурантів справи. В них вони користувались шифрами та прізвиськами. Кулініч нібито обрав собі прізвисько "Котигорошко".

Суд залишив чоловіка під вартою. Підозрюваний вважає аудіозаписи слідства змонтованими і запевняє, що буде доводити невинуватість в інкримінованому злочині. На питання про його можливий обмін на українських військовополонених в Росії відповідає: "Ні".

Структура "контори" і "українське питання"

Незмінним очільником ФСБ з 2008 року є 71-річний Олександр Бортніков – один із найбільш наближених до президента РФ силовиків.

Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков Фото: Тасс

В органах державної безпеки Росії він вже 47 років. Працював оперативником та обіймав керівні посади в контррозвідувальних підрозділах Управління КДБ СРСР та ФСБ.

Бортніков фігурував у корупційному скандалі щодо відчуження землі в Курортному районі Санкт-Петербурга на березі Фінської затоки на загальну суму 2,5 мільйона доларів. Також він перебуває під санкціями країн Євросоюзу, Канади, Швейцарії, Японії, Нової Зеландії, США, України через скандал з отруєнням опозиціонера Олексія Навального, війну проти нашої держави та визнання самопроголошених "Л/ДНР".

Структура ФСБ складається з 8 основних служб: прикордонна, контррозвідка, міжнародні зв'язки, економічна безпека, кадрова, захист конституційного ладу та боротьба з тероризмом, науково-технічна, контрольна.

Питаннями України займаються здебільшого 1-а служба контррозвідки, 2-а служба із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом і вже згадувана нами 5-а служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків.

5-а служба – "міжнародні зв'язки"

Співробітника 5-ї служби ФСБ РФ 47-річного Ігоря Коваленка українські спецслужбовці мають підстави вважати куратором проросійських політиків в Україні. Зокрема – кума російського президента Віктора Медведчука та Іллі Киви.

Вже згадуваний нами Ігор Чумаков – ймовірний куратор Олега Кулініча – також вихідець із цього підрозділу ФСБ.

Працівник 9-го управління 5-ї служби ФСБ РФ Ігор Коваленко Фото: з реєстру санкцій від НАЗК

П'ята служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ РФ займається так званим "українським питанням". Із московського офісу її співробітники координують агентурну мережу в Україні, структурують та аналізують зібрану інформацію, розробляють плани підривних операцій.

Керівником 5-ї служби з 2009 року є Сергій Бєсєда. В ФСБ він працює з 2003-го.

У лютому 2014 року приїздив до Києва нібито для забезпечення охорони російського посольства. Справжню мету його візиту до Києва дотепер не озвучували ані українські, ані російські правоохоронці.

Натомість, колишній співробітник СБУ Іван Лукашевич розповідав, що за часів Майдану ФСБшникам на території України навіть був наданий супровід, зокрема з тодішніх працівників СБУ.

Начальник 5-ї служби ФСБ РФ Сергій Бєсєда Фото: з бази санкцій НАЗК

"Базувалися вони в Конча-Заспі. Про це зараз всі бояться розповідати, але це факт встановлений, вони були, – розповідав Лукашевич. – Ймовірно, саме вони й спровокували перші сутички на Майдані, вбивства правоохоронців. Але про це не говорять: багато тих українських офіцерів лишились в СБУ, перейшли на інші посади, і їм не цікаво, щоб народ дослідив їхню роль у цих подіях".

Російські незалежні журналісти писали, що з початком повномасштабного вторгнення після перших поразок російської армії Бєсєду нібито відсторонили від роботи й арештували. Але в слідчому комітеті РФ цю інформацію спростували.

У своєму розслідуванні журналісти "The Washington Post" розповідали, що перед повномасштабним вторгненням в Україну штат 5-ї служби збільшили втричі.

1-а служба – контррозвідка

1-у службу або контррозвідку ФСБ з 2015 року контролює генерал-лейтенант Владислав Меньщиков. З 1983 до 1995 року він працював у службах державної безпеки, потім був гендиректором одного з найбільших російських оборонних підприємств ВАТ "Концерн ППО Алмаз-Антей". На час призначення Меньщикова називали наближеним до тодішнього керівника адміністрації президента РФ Сергія Іванова.

Серед заступників Менщикова є Дмитро Мінаєв. Його українська спецслужба назвала головним організатором вбивств у 2017-му двох українських розвідників Олександра Хараберюша та Максима Шаповала.

Начальник 1-ї служби ФСБ РФ Владислав Меньщиков (в центрі) поруч з президентом РФ Володимиром Путіним Фото: ТАСС

У 2020 році співробітники СБУ затримали свого колегу Валерія Шайтанова за підозрою у державній зраді, а саме – в роботі на співробітника 1-ї служби контррозвідки ФСБ Ігоря Єгорова. За даними слідства, останній завербував Шайтанова та надав йому агентурне прізвисько "Бобиль".

За словами колишнього працівника СБУ Івана Лукашевича, Єгоров працював по Україні ще до Революції гідності, а у 2014 до його завдань входило схиляти українських спецслужбовців у Криму до держзради.

"Єгоров з цим завданням впорався майже на відмінно, він за це отримав медаль "За взяття Криму", – розповів Лукашевич.

Серед підрозділів 1-ї служби контррозвідки є Центр інформаційної безпеки або 18-й центр ФСБ. Більшість кібератак на Україну з РФ – його робота.

Одним із найпотужніших угруповань російських хакерів у СБУ називають "ARMAGEDON".

Це структурна одиниця "кримського" ФСБ, до складу якої входять кадрові офіцери спецслужби та колишні співробітники правоохоронних органів України. Основна мета російських кібератак – контроль над об'єктами критичної інфраструктури, викрадення та збір розвідувальних даних, проведення акцій інформаційно-психологічного впливу, блокування інформаційних систем.

За даними СБУ, з початком повномасштабної агресії кількість кібератак з РФ зросла у понад 3 рази. "На сьогоднішній день країна-агресор завдає в середньому більше 10 кібератак на добу", – зазначили в СБУ.

2-а служба – захист конституційного ладу та боротьба з тероризмом

Службу ФСБ з боротьби з тероризмом очолює Олексій Сєдов. СБУ звинувачувало підрозділ у провокаціях на Майдані, зокрема говорили про підготовку снайперів у 2014-му.

В Росії ця структура стежить за опозицією та молодіжними рухами.

У 2015 році в окупованому Криму представник 2-ї служби Андрій Тішенін спільно з колегою Артуром Шамбазовим викрали та катували активіста Євромайдану Олександра Костенка. Обидва – колишні співробітники СБУ, які перейшли на бік окупантів. Тортурами вони намагалися вибити з Костенка зізнання у нібито нападі на "беркутівця" на Майдані. Після трьох з половиною років ув'язнення активіст вийшов на волю, а минулоріч український суд оголосив Тішеніну і Шамбазову заочний обвинувальний вирок у порушенні законів та звичаїв війни.

Сам потерпілий Костенко не почув цієї новини, оскільки 2 березня 2022-го зник безвісти. Під час спілкування ще до повномасштабної війни Костенко розповідав нам про ймовірних зрадників в українських патріотичних колах, які можуть мати зв'язки зі спецслужбами РФ.

Управління ФСБ в окупованому Криму частково створене з колишніх співробітників Служби безпеки України та інших зрадників. Відповідно до опублікованого у 2016 році списку, понад 1300 співробітників СБУ перейшли на бік окупантів і вступили до лав ФСБ. Саме вони займаються переслідуванням кримських татар на півострові, викрадають інших проукраїнських мешканців Криму.

Паролі, явки, вербування

В одному СІЗО зі згадуваним нами Олегом Кулінічем наразі перебуває ще один експівробітник СБУ з Херсонщини – Олексій Сидорович. Його судять за співпрацю з працівником 5-ї служби ФСБ РФ Віталієм Королем.

Зв'язковим між ними, за даними слідства, був колишній український спецслужбовець Андрій Гутор. Задля конспірації вони користувались спеціальними програмами для шифрування тексту.

Ще одна судова історія пов'язана з працівником Кабінету міністрів, який був агентом ФСБ. За даними слідства, співробітник 5-ї служби запропонував йому співпрацю за винагороду близько 10 тисяч доларів США.

Для конфіденційного спілкування працівник Кабміну мав використовувати наданий йому російськими спецслужбовцями мобільний телефон із заздалегідь встановленим спеціальним програмним забезпеченням "ViPNet Client", через яке передавав ФСБ відскановані документи.

Агентурну мережу ФСБ РФ українські правоохоронці виявили й серед ветеранів АТО. Вони нібито збирали інформацію про переміщення українських військових та намагалися вивезти до Росії одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду в розмірі 100 тисяч доларів США.

"Російські агенти готували диверсійні операції на території Миколаївської області. Серед об'єктів посягань – бойові літаки Збройних сил на аеродромі "Кульбакіно"", – йдеться в матеріалах СБУ. Слідство встановило, що кураторами ексвійськових були представники ФСБ – Вадим Даутов та Денис Собко.

Схема агентурної мережі ФСБ в Україні фото: СБУ

Ще одна справа стосується співпраці діючого українського військового зі співробітником ФСБ РФ на позивний "Байкал".

"Через месенджер "Telegram" він надав співробітнику ФСБ інформацію про ротацію, переміщення, озброєння підрозділів ЗСУ, особовий склад та морально-психологічний стан військ, можливі місця, які дозволяють непримітно проникнути до внутрішньої території військової частини, а також про місця проведення навчань ЗСУ на території України", – йдеться в матеріалах суду.

Окрім цього агент написав добровільне зобов'язання про співробітництво з ФСБ при особистій зустрічі з куратором в Новомосковську та зробив відповідні помітки на карті.

Питання в СБУ є й до священників. Зокрема, понад 20 представників УПЦ вже отримали підозри. Наприклад, за даними слідства, одногрупник настоятеля РПЦ Кирила (Гундяєва) Іонафан (Єлецьких) з Вінниччини мав безпосередній контакт із представниками ФСБ. Сам митрополит запевняє, що він – "не ворог України".

Серед гучних справ, пов'язаних зі спецслужбами РФ, варто згадати затримання перекладача експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, який надсилав своєму куратору інформацію на емейл "Елена Прекрасная". А також "вбивство Бабченка", яким керував В'ячеслав Пивоварник нібито на завдання російських спецслужб.

Робота ФСБ в окупації

На фото працівник ФСБ дуже схожий на того, хто допитував мене у березні 2022 року в окупованому Бердянську.

Працівник ФСБ РФ в окупованому Бердянську (скрИншот з відео)

В сюжеті російського телеканалу він зміненим голосом розповідає про "затримання особливо небезпечних терористів", які нібито за вказівкою українського ГУР планували вчинити теракт у "звільненому місті". Підозрюваних відправили до самоназваної "ДНР" "для подальших слідчих дій".

На нещодавно окупованих територіях України представники ФСБ мають необмежені повноваження.

У Бердянську з перших днів захоплення міста ФСБ керувало усіма процесами: призначенням своєї "влади", придушенням проукраїнських мітингів, відбором "журналістів" для запуску своєї пропаганди, тиском на підприємців та представників держорганів, які відмовлялися з ними співпрацювати. Також вони дотепер вишукують українських правоохоронців та військових, вимагають здавати зброю, затримують місцевих з проукраїнською позицією. Силові органи на кшталт "поліції" теж підконтрольні ФСБ.

За такою ж схемою окупанти працюють і на інших захоплених територіях.

В окупованому Енергодарі ФСБ займається схилянням атомників із ЗАЕС до співпраці з "Росатомом".

"Перша зустріч у мене була хвилин 20. Це фактично був монолог ФСБшника, який пропонував "товаришувати" і намагався встановити контакт, – розповідає нам працівник АЕС Андрій Туз, якому вдалося виїхати з окупованого міста.

– Друга зустріч – ставлять стілець посеред кімнати, обступають військові, грюкають по столу, кричать, погрожують і досить переконливо.

Потім вже приїздили на роботу, залякували колег, брали адреси, телефони. Були викрадення. А потім казали: "Друг, брат, давай з нами працювати!". Тобто вони перебирають методи, намагаючись зрозуміти, на який з них ти почнеш реагувати. Бесіди тривали годину-півтори".

В групах у соціальних мережах мешканці окупованих територій розповідають про "СОРМ" – це система ФСБ РФ для прослуховування та відстежування місцевих мешканців. Вона вже діє в деяких містах самоназваних "ЛДНР", окупованого Криму та впроваджується на нових захоплених територіях.

СОРМ-1 може фіксувати телефонні розмови повністю та за ключовими фразами. Наприклад, "вибухівка", "СБУ", "Путін". Тому окупанти й глушать український зв'язок, нав'язуючи місцевим мешканцям свої сім-карти.

У самоназваній "ДНР" діє "Фенікс", в так званій "ЛНР" – "Лугаком", на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей – "На связи" і також пробивається донецький "Фенікс", в окупованому Криму – "Волна".

За допомогою СОРМ-2 ФСБ може відстежувати дзвінки та повідомлення через інтернет, а також пошукові запити користувачів. Так, наприклад, вони відслідковують донати росіян на допомогу українській армії, передачу інформації СБУ про пересування російської техніки тощо.

Тоді ти одразу стаєш для них "агентом", "терористом", "нацистом", "кримінальним авторитетом". І поки сам в цьому не зізнаєшся (найчастіше на камеру), рідко коли вони вирішать тебе відпустити. Запис відео з нібито зізнаннями – ще одна характерна особливість роботи російських спецслужб із затриманими.

На окупованій частині Харківської області, за нашою інформацією, перебували співробітники ФСБ РФ з позивними "Ірбіс", "Беркут" та "Ураган". Місцеві мешканці вже звільненого Ізюма розповідали, як їх допитували та катували.

"Перевірили хату, побили та забрали. Бив вузькоокий, – пригадує місцевий мешканець Олександр Комов. – Загалом було сім чоловік. Приїхали на військовій машині з кулеметом зверху і літерою Z".

З мішком на голові чоловіка повезли у невідоме йому місце. "Ті, хто допитував, одразу представились: "Ми з ФСБ", – розповідає Олександр. – Питали, кого тут знаю, про зброю. Десь годину тримали. Я казав, що нічого не знаю. Посидів 4 години, вивезли, висадили, зняли мішок з голови, і я пішов додому".

Мешканець Ізюма Олександр, якого допитували працівники ФСБ фото: Вікторія Рощина

Про викрадення та катування розповідає також місцевий мешканець Юрій, показуючи зламані ребра.

"Питали, де зброя, куди я її заховав. А я вже казав: "Підкиньте мені її в город, і я піду покажу". Мені здається, що це був чистий садизм. Тому що за весь час я так і не зрозумів, за що мене затримали", – каже чоловік.

"Я бачив чотирьох під час допиту: двоє по боках, один ззаду і старший сидів у центрі. Вони були у балаклавах".

Катівні в окупованому Херсоні, за даними СБУ, координував співробітник 5-ї служби ФСБ Сергій Сініцин з позивним "Сабір".

"Перебуваючи у складі так званої "временной оперативной группы № 8" він брав безпосередню участь у створенні підконтрольного Москві "главного управления МВД Херсонской области". Саме це псевдоутворення виконує завдання Кремля щодо проведення масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України", – йдеться в матеріалах СБУ.

Речі, знайдені на місці масових катівень на деокупованій Харківщині Фото: Вікторія Рощина

Крім цього ФСБшник займався створенням агентурної мережі для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні – намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників.

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Вони планували "взяти Київ за три дні", але за рік їм це не вдалось.

В українській розвідці вважають, що план провалився зокрема й через розкрадання виділених ФСБ коштів.

Але питання щодо "кротів" та зрадників у СБУ та інших державних структурах, як військових так і цивільних, досі є одним із ключових. Адже агенти ФСБ, тим більше, якщо вони у керівній ланці, можуть помножити на нуль зусилля ЗСУ.

Вікторія Рощина, для УП