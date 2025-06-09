Схемы vs "диктатура". Чем пахнет новая битва Зеленского и Кличко за Киев
Наприкінці травня 2025 року меру Києва Віталію Кличку чимось запахло.
Людям, обізнаним із реаліями столичної політики, могло б здатись, що до Кличка дійшло амбре від "туалетних схем". Це коли підконтрольна йому Київрада віддавала ласі шматки столичної землі власникам фіктивних убиралень і "собачих будок".
Від запаху прогнилої корумпованості системи, яку вдалося викрити НАБУ, просто забивало дух. Але мера столиці мучили не ці аромати, їх він від довгого перебування поруч уже, мабуть, і не вирізняє.
Кличку ж запахло авторитаризмом.
"Це чистка демократичних інституцій під прикриттям війни. Я колись сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер уже смердить", – заявив Кличко в коментарі британській The Times.
Однак, хай як заяви Кличка не просилися б стати новими мемами, частково вони таки правдиві. Ситуація із самоврядністю київської місцевої влади за останні місяці й справді складається доволі тривожна.
Йдеться, очевидно, і про чергову спробу президента Володимира Зеленського перехопити управління Києвом за рахунок призначення керівником Київської міської військової адміністрації свого протеже Тимура Ткаченка.
Але що викликає найбільше занепокоєння в кабінетах мерії, то це системна робота силового блоку ОП, через яку Київрада поставлена на межу втрати працездатності.
29 травня тривожний дзвіночок пролунав уже на повну гучність – засідання Київради не відбулося, бо частина депутатів відмовились заходити в зал. Хоч і зареєструвались на вході в будівлю мерії.
"Українська правда" вирішила розібратися, що ж мав на увазі Кличко під "смородом авторитаризму", чи справді голова КМВА Ткаченко підходить на роль узурпатора, та чи здатна підтримка Банкової забезпечити йому одноосібний контроль над Києвом.
Київрада в режимі облоги
"Це був нам "подарунок" на Новий рік", – з гіркою іронією в голосі згадує призначення нового керівника КМВА Ткаченка співрозмовник УП в оточенні Віталія Кличка.
Під самий кінець 2024 року, 30 грудня команда Зеленського вирішила почати нову позиційну атаку на Кличка і його "київський режим".
"Починалося все в кінці лютого 2022 року. Тоді мене набрав Єрмак, і по гучному зв'язку долучився також президент до розмови. Зеленський сказав, що така ситуація – росіяни біля міста, тому ОП хоче призначити генерала Жирнова керувати військовою адміністрацією, бо треба готувати оборону столиці.
Я не мав нічого проти. Хоч за законом голова КМДА має очолювати військову адміністрацію, але тоді всі розуміли, що треба допомагати військовим", – пригадує в розмові з УП Віталій Кличко.
Жирнов очолював КМВА в найскладніші місяці російського вторгнення. Він був насправді чисто військовою фігурою, навіть не намагаючись втручатись у київську політику. В жовтні 2022 року його замінив на посаді інший генерал, колишній командувач Сухопутних військ Сергій Попко.
У Кличка так само не висловлювали претензій до цього призначення. Хоча насправді ці рішення Зеленського закладали міну сповільненої дії під повноваження київського мера. Річ у тім, що формально Кличка не звільнили з посади глави КМДА, відповідно саме він мав би очолювати і військову адміністрацію.
Натомість Зеленський просто призначив керувати новоствореною після вторгнення КМВА іншу людину. Поки між Кличком і керівниками нової адміністрації були нормальні стосунки, ця формальна дуальність влади особливо нікого не напружувала.
"Але скільки президент мав на все це дивитись? Київрада дерибанить місто, роздає землю, пилить бюджети, а призначені Зеленським керівники військової адміністрації просто підписують все, не дивлячись. Ясно, що президента це почало напружувати страшенно, і він обрав нову людину", – розповідає не під запис співрозмовник УП із оточення Зеленського.
"Ткаченко до того показав себе на складній темі відновлення укриттів, переламував купу мутних речей тут у Києві, попрацював у кількох міністерствах. Взагалі він такий заряджений був, і президент його вибрав. Ми ще сміялися, що Тимур або розживеться кількома квартирами в Києві, або візьме владу в місті – чистий win-win", – додає, жартуючи, джерело на Банковій.
Показовою є історія стосунків Ткаченка з київською владою. Як розповідають співрозмовники у КМВА, вона тягнеться ще з 2012 року. Тоді Ткаченко зайшов у київську політику в якості помічника Павла Рябікіна, який балотувався від партії Кличка УДАР на парламентських виборах.
Після Революції гідності Кличко призначив Рябікіна своїм заступником у мерії, а Ткаченко став начальником одного з управлінь КП "Київблагоустрій", де відповідав за впорядкування підземних переходів у столиці. Буквально за рік, у 2016–2017, він перейшов у ще одне комунальне підприємство "Плесо", де займався інвестиціями в прибережну інфраструктуру.
Як переконують співрозмовники у КМВА, вже тоді у Ткаченка склались не найтепліші стосунки з деякими людьми з оточення Кличка, зокрема з Дмитром Білоцерковцем.
"Уже десь з 2017 року Тимура навряд можна було назвати "кличковським", хоча він і йшов з УДАРом на місцевих виборах 2020 року. Але він йшов скоріше не так із Кличком, як із тим же Рябікіним", – стверджує співрозмовник в оточенні начальника КМВА.
На виборах у Київраду Ткаченко не пройшов, але того ж року став першим заступником директора – начальником управління контролю за благоустроєм у Департаменті міського благоустрою КМДА, який очолював Олексій Кулеба.
У 2023–2024 роках Ткаченко встиг попрацювати заступником міністра в Міністерстві стратегічних галузей промисловості та у Міністерстві розвитку громад та територій, де керівником був усе той же Кулеба. Саме його співрозмовники УП на Банковій називають одним із ініціаторів призначення колишнього підлеглого на посаду в КМВА.
Після приходу в КМВА Ткаченко з перших тижнів пішов у відкриту конфронтацію з Кличком і усім київським істеблішментом.
З одного боку, він медійно намагається перегравати мера на чутливих питаннях. Наприклад, хоче добитись, щоб рух транспорту в столиці не зупиняли під час повітряних тривог тощо. З іншого боку, Ткаченко системно блокує Київраді реалізацію великої кількості ухвалених депутатами рішень.
Оскільки він візує буквально кожне ухвалене Київрадою рішення, то має в руках інструмент швидкого впливу на все київське життя. І активно цим користується.
"Мої попередники просто підписували всю ту гору паперів, які їм приносили з мерії. А я почав їх читати. І коли там якісь будівництва бобслейних трас чи закупівлі кущів за десятки мільйонів, то я не розумію, як я можу це підписувати, коли у нас немає грошей на зброю і дрони. І така моя поведінка дуже дратує місцевих керівників", – пояснює УП природу конфлікту в Києві сам Ткаченко.
Правда, він визнає, що заблокувати якісь рішення може, але добитися від своїх формальних підлеглих в адміністрації виконання його розпоряджень керівник КМВА може дуже рідко.
Як переконують співрозмовники УП в Київраді, "допомогти" Ткаченку стати суб'єктом ухвалення рішень активно допомагає Офіс президента. Саме на Банковій затверджували кандидатів на голів райдержадміністрацій, яких Зеленський замінив масово в кінці травня.
Серед новопризначених багато цікавих персонажів, однак виділяється колишній радник Кличка Максим Бахматов, який після розриву з мером є ідейним критиком усіх починань столичної влади.
Хоча Ткаченко на посаді не так давно, однак до його команди вже є питання і в медіа.
Зокрема, журналісти Bihus.info проаналізували оточення очільника КМВА і виявили, що його перший заступник, полковник Микола Швець є фігурантом провадження НАБУ про ймовірне розкрадання 300 мільйонів гривень на будівництві складів Міноборони в 2018 році.
Цікаво, що керівником НАБУ є свояк (чоловік сестри дружини) Ткаченка Семен Кривонос. Щоправда, співрозмовники і в НАБУ, і в КМВА запопадливо вдають, що ніяких особливих преференцій ці родинні стосунки жодній стороні не дають.
Натомість, досить активне "сприяння" Ткаченко має від інших силових структур, які на догоду Банковій активно вписалися в боротьбу за київську владу.
"Зараз стоїть задача зробити Київраду недієздатною. Для цього треба, щоб не було кворуму. У нас депутати, які з початку війни служать, зараз всі поголовно отримують відмови на прохання отримати відрядження для участі в засіданнях Київради. Всі попередні роки відпускали їх без проблем, зараз – жодного", – розповідає УП один із лідерів "Європейської солідарності".
З іншого боку, силовики з усіх відомств активно розслідують десятки справ щодо київських депутатів, вриваються до них з обшуками, демонстративно принижують і залякують.
"Задача головна – залякати і зробити ручними. Когось просто, як Володю Прокопіва, по лівій справі закривають під цілодобовий домашній арешт, і він уже не може потрапити на засідання. Когось змушують скласти мандат, щоб спробувати самого Ткаченка завести в Київраду, бо він же балотувався від УДАРу, але не пройшов", – переконує співрозмовник в оточенні мера Києва.
Співрозмовники в КМВА, правда, запевняють, що хоч і чули історію про бажання Ткаченка зайти в Київраду, однак стверджують: щоб реалізувати такий варіант, потрібна буде відмова одразу двох людей, які мали вищі за нього результати на окрузі під час виборів у 2020 році.
"УДАРівці" переконані, що блокування роботи Київради – це не що інше, як спроба провести в столиці "чернігівський сценарій". Коли міська рада довгий час не може зібратися і працювати, то її повноваження в режимі воєнного стану переходять напряму у військову адміністрацію.
Тож якщо силовики зможуть довести Київраду до колапсу, то Ткаченко, а отже Банкова, отримає одноосібну владу в столиці.
Мабуть, саме після розуміння цього сценарію Кличко і почув у повітрі запах авторитаризму.
Однак головна біда для столичного очільника в тому, що за 10 років при владі в місті він так і не збудував системи ефективних чесних управлінців, на яких тепер у критичний момент міг би покластись. Не можна ж вважати реформою зміну Столара і Кононенка на Комарницького і Палатного.
І тому силовики так широко розгорнули активність у Києві, бо, попри все, у них там і справді непочатий край роботи.
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В розмові з УП мер Києва Кличко переконує, що його команда готується до боротьби, щоб не віддати місто під управління Банковій.
"У нас готова стратегія боротьби, але поки я її не буду озвучувати. Щоб вона спрацювала", – переконує Кличко.
Поки що суть цієї стратегії розгледіти важко. Єдине, що видно неозброєним оком, це тотальна обструкція, яку влаштувала верхівка Київради голові КМВА, який із мером працює в одній будівлі. Починаючи від того, що команда Ткаченка банально не може поставити новину на сайт чи у соцмережі адміністрації, якою він формально керує.
"Коли призначили Ткаченка, то його слід було якось тут в адміністрації оформлювати. І Кличко з компанією зробили членом апарату КМДА. Під номером 6, типу щоб він знав, що він тут не більше ніж "шістка". Така дворова дипломатія", – ділиться один із членів оточення глави КМВА.
Сам Ткаченко розповідає, що йому пропонували "варіант", як стати успішним.
"Мені не раз передавали, що в цій будівлі тільки одна людина може бути головною, і це, типу, не я. Якщо я з цим погоджусь і буду "конструктивним", то наші проблеми зникнуть. Але я ішов сюди працювати, бо хотів щось робити для міста. А не для мера", – розводить руками Ткаченко.
Натомість у команді Кличка панує зовсім інший погляд на всю історію.
"Ніхто із серйозних сил у Києві ніякого Ткаченка не підтримує. Це чисто ставленик Банкової, який на неї і працює. Все решта – просто слова", – безапеляційно відмахується один із членів близького оточення мера столиці.
"Я ще з часів спортивної кар'єри маю дуже точне чуття, чи переді мною боєць. Я це відчуваю. І людина, про яку ви питаєте, у мене такого відчуття не викликає. Війна ще не виграна, і я не буду себе поважати, якщо віддам місто людям, які в момент вторгнення швидко із нього утекли і кинули", – не менш категорично резюмує Кличко.
Словом, у підсумку вся ця битва за контроль над Києвом з головою захопила людей, які б мали усі сили класти на забезпечення життя й оборони столиці. Замість того вони затято розігрують сцену зі старого фільму "Горець", де в битві безсмертних героїв "живим залишався тільки один".
Євген Будерацький, Роман Романюк, УП