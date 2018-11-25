Авто на "еврономерах": возможен ли компромисс

История о "евробляхах" всколыхнула общество посильнее, чем некоторые события предвыборного сезона.

И неспроста – водители авто на "еврономерах" действуют как консолидированная сила, которая готова идти до конца в защите своих интересов.

Недавно они заблокировали дороги в 14 областях. Наверняка, это не предел.

Мнения разделились. Для некоторых позиция "евробляхеров" – чуть ли не манифест либертарианства.

Действительно, что плохого, если граждане, пользуясь несовершенством "нормативки", реализуют экономически здравое поведение? Претензии не к ним, а к тем, кто не предпринял ровным счетом ничего, пока нерастаможенные машины тысячами ввозились в Украину.

К тому же, хорошо известно, как наши люди относятся к власти: обойти её запреты, да ещё и немного сэкономить – доблесть, а не позор.

Других такое отношение откровенно возмущает. Ведь в идеале правила должны быть одни для всех. Как быть большинству украинцев, которые заплатили таможенный сбор, акциз и НДС, а по факту оказались в проигрыше? Получается, все равны, но некоторые "ровнее"?

Вопросов масса. Тем более, что у власти тоже нет однозначной позиции.

Пропетлять "между капелек" на этот раз не вышло. Законопроекты о снижении акциза, которые преподносились как компромисс, им так и не стали. Ни для "Автоевросилы", ни для части депутатов, поддержавших изменения.

Постфактум некоторые политики признались: решение вынужденное и вымученное. По уму нужно было делать не так…

А как тогда? В том-то и дело, что без чёткого видения цели сделать хорошо невозможно по определению.

Проблема шире, чем "евробляхи".

Почему украинцы стремятся приобрести личный автомобиль – пускай подержанный, но свой? Да потому, что от общественного транспорта в крупных городах осталось одно название.

Несмотря на выросшие тарифы, нет ни выделенных полос, ни жесткого расписания, ни пересадочных хабов, ни ночных маршрутов, ни комфортного сообщения с пригородами.

В многочасовой пробке после первого снегопада одинаково встанут все – и пятнадцатилетняя "ауди" на "еврономерах", и расшатанный "Богдан", набитый пассажирами.

Что касается "отечественного автопрома", его нет и не будет. Есть крупноузловая сборка, но даже её объемы стремительно падают. При этом стоимость автомобилей растёт – "европейцам" они точно не конкуренты.

С другой стороны, оставить всё, как есть, – тоже не выход.

По данным таможни, в мае этого года в Украине насчитывалось около 315 тысяч машин, зарегистрированных в других странах. Из них 125 тысяч ездили по нашим дорогам с нарушением таможенного законодательства.

По крайней мере половина от этого числа – это автомобили старше 5 лет. "Растаможить" некоторые из них выйдет дороже даже по новой формуле.

В итоге, если контроль за "евробляхами" все-таки ужесточится, немало водителей предпочтут попросту бросить свою "ласточку" во дворе или оставить в нейтральной зоне между Украиной и той же Литвой, откуда она "родом". Говорят, такие случаи уже не единичны…

Экологические последствия – отдельная тема. Автомобили со стандартом ниже Евро-4 – основная причина загрязнения воздуха в мегаполисах. Доказано Европой, где налог на авто тем выше, чем ниже класс его экологичности.

Ввозя старые машины, украинцы "избавляют" от них Германию и Польшу, где за утилизацию "металлолома" тоже нужно платить…

Какое решение могло бы стать оптимальным? Загвоздка в том, что его не придумаешь сходу. "Сходу" придумываются только лозунги. А над стратегией нужно думать. Поэтому – всего два соображения.

Первое. Кнут не работает без пряника. Всему должна быть альтернатива. Пользоваться старым автомобилем в Европе дороже, чем приобрести новый – экологический налог будет расти с каждым годом.

Например, в Германии он может достигать 2 тысяч евро в год. Зато новую машину можно приобрести в кредит (подъемный для большинства граждан) или вообще взять в лизинг, стоимость которого сопоставима с ценой проезда на общественном транспорте.

В некоторых европейских городах действуют low emission zones, но при этом есть современная инфраструктура для велосипедистов, а автобусы ходят, как часы.

Всё это – не отдельные "точечные" изменения, а продуманная политика. И на уровне города, и на уровне страны.

Второе – это устойчивое развитие как "рамка", другими словами – предсказуемость и последовательность действий.

Не обещания под выборы, а чёткий план. Ни одна масштабная проблема не решается волевым "срывом пломб" или ручным регулированием налогов.

Пока власть продолжает работать в режиме "тушения пожаров", результат будет сильно отличаться от задуманного. И, поверьте, всякий раз – не в лучшую сторону.

Оксана Чепижко, специально для УП