Спустя год после нападения на Мустафу Найема: стоило ли?

То, как обстоят дела, не определяет того, как они должны обстоять.

Майкл Сендел

30-го квітня рівно рік тому відбувся конфлікт між моїм братом нардепом Мустафою Найємом та двома громадянами РФ і двома громадянами України. Детальніше про інцидент можна почитати в розслідуванні "Української правди".

Пропоную подивитись на дану справу під різними кутами, перш ніж говорити по суті.

Уявіть собі, що ви – батьки дітей, яким подарували окрім життя ще й гарний його рівень. Ваша дитина сідає за кермо без прав, а коли порушує правила дорожнього руху, то кличе родичів і близьких, а ті фізичною розправою намагаються зам'яти конфлікт.

Все йде добре, поки не з'ясовується, що вдарили не просто людину, а сина генерального прокурора. Які ваші дії? Впевнений, що багато хто з вас все ще думає так: "Необхідно знайти вихід на генерального і домовитись, вибачитись, заплатити гроші".

Добре, а які ваші дії, якщо ви – генпрокурор? Чи дасте ви втекти особі, яка напала? Чи будуть нападники ще цілий рік і, можливо, не один – на волі і посміхатись вам в судах, кажучи "Передайте своєму синові, що ми його пробачаємо"?

А тепер дайте відповідь на інше запитання: що ви робитимете, якщо це станеться на дорозі із вашим сином і ви – аж ніяк не генпрокурор, не його син і навіть не родич?

Безвідносно до того, хто ви, відповідь мала б бути одна: діяти відповідно до закону.

Давайте подивимось на цю справу, намагаючись надати оцінку правоохоронній системі. Так, в резонансній справі.

Чи так має бути?

Не знайдено автомобіль, на якому на місце інциденту приїхав один з нападників, який наніс тілесні ушкодження (Саітов Магомед-Амін Абубакарович).

В інциденті брали участь 2 автомобілі нападників: Mercedes-Benz G-63, на якому нападники спровокували інцидент, та BMW 750 Li, на якому на підмогу приїхав Саітов Магомед-Амін.

Перший автомобіль був арештований після інциденту та перебував під арештом до грудня місяця 2018 року. Другий автомобіль поліція навіть не спромоглася знайти. Мустафа одразу надав поліції фотографію даного авто, де видно було державні номерні знаки. Автомобіль оголосили в розшук лише 1-го травня 2018 року.

Це дозволило головному нападнику через дві години перетнути кордон України літаком.

Не складено протокол про адмінправопорушення.

Представники патрульної поліції, які на виклик прибули на місце інциденту, не склали на водія Мерседеса протокол про адмінправопорушення. На запит до патрульної поліції щодо того, чи був складений протокол, отримали відповідь, що факт адміністративного правопорушення підтверджено не було.

До запиту було додано відео з камери спостереження, де чітко видно, як автомобіль одного з обвинувачених порушує правила дорожнього руху, за яке передбачена відповідальність згідно з ч. 4. ст. 122 КУпАП.

Саітов Ахмед Абубакарович, який сидів за кермом Mercedes-Benz G-63, не мав посвідчення водія. Згідно з інформацією, отриманою нами від НПУ, він отримав таке посвідчення лише 15 травня 2018 року, тобто через п'ятнадцять днів після конфлікту.

Конфлікт інтересів №1.

Одразу після інциденту справою займалася Київська міська прокуратура №10. Як це передбачає КПК, було призначено групу прокурорів, які безпосередньо здійснювали процесуальне керівництво в розслідуванні.

Існує ймовірність, що один із прокурорів групи, Байчас Дмитро, навчався і перебував у дружніх стосунках із підозрюваними (підозрюваним). Однак він не вжив заходів для усунення такого конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів №2.

Ще один прокурор тієї самої прокуратури – Даур Рафікович Агрба.

Він мав зв'язки з підозрюваними у справі, але справа надалі перебувала під процесуальним керівництвом цієї прокуратури.

Агрба С.Р. є керівником ТОВ "ЧАЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ", яке зареєстровано за адресою вул. Дегтярівська, 27-Т.

За цією ж адресою зареєстровані, наприклад, ТОВ "Релакс-Компані" та ТОВ "Бум-Бокс Промоушнс", власником яких є підозрюваний, який втік після вчинення злочину і наразі, як нам відомо, перебуває в РФ, Саітов Магомед-Амін.

Окрім цього, за цією ж адресою розташоване ВГО "Діаспора чеченського народу".

До речі, 14 лютого 2019 року Печерський суд відсторонив його від посади прокурора прокуратури №10 як підозрюваного у кримінальному провадженні №22018000000000079.

Станом на січень місяць захищали прокурора Агрбу Д.Р. ті ж адвокати, що захищають обвинувачених у справі Мустафи, а саме Іщенко О.Б., Іщенко Ю.А. та Сініченко І.С.

Не одразу було допитано важливого свідка події.

Про третій інцидент, в якому Мустафу Найєма кинули на землю та били ногами, міг розповісти свідок – людина, яка паркує автомобілі з боку вулиці Скоропадського, – який був присутній на місці. Однак допит був проведений лише після того, як про нього було повідомлено прокуратурі міста Києва.

Але і це не все: інформація про місце проживання свідка, як і його контактний телефон, були записані невірно.

Міжнародний розшук.

Ми довели, що Саітов М.А., який вдарив Мустафу, не був оголошений в міжнародний розшук через саботаж правоохоронцями.

Деякі посадові особи не забезпечили контроль за своєчасним виконанням запиту Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національна поліція України.

Тому, за результатами службового розслідування, відповідно до наказу ГУНП у місті Києві, оголошено аж цілу (!!!) догану:

- заступнику начальника Шевченківського УП підполковнику поліції Чернишенку В.В.,

- начальнику відділу міжнародного поліцейського співробітництва підполковнику поліції Щербі В.М.

- його заступнику майору поліції Білану В.О.

Начальнику ВКП Шевченківського УП капітану поліції Кічуку А.С. – зауваження.

Іншим винним службовим особам – обмежились раніше накладеним стягненням.

Саме тому тільки 18 лютого 2019 року нам офіційно стало відомо, що Саітов Магомед нарешті є в обліку Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол з "червоною" карткою, тобто з метою арешту та подальшої екстрадиції до України.

Вам варто подивитись, як ще в серпні 2018 року Генпрокуратура вводила суспільство в оману, стверджуючи, що Саітов Магомед – в розшуку.

Експертиза.

У серпні у справі Мустафи Київське міське клінічне бюро судмедекспертизи на чолі з судмедекспертом Валіахметовим Давідом з другої спроби провело експертизу. Висновок Валіахметова свідчить про те, що Найєму завдали легкі тілесні ушкодження.

Це попри той факт, що такі ушкодження включають переломи щелепи в двох місцях, струс мозку, закриту черепно-мозкову травму. Не потрібно бути експертом, аби розуміти, що ті ж переломи аж ніяк не є легкими тілесними.

Пан Валіахметов – це той судмедексперт, який серед іншого:

заявив, що Насіров потребує "невідкладного спеціалізованого лікування у лікувальних закладах за кордоном";

готував висновки у справах майданівців, які останні були вимушені оскаржувати з огляду на їхню невідповідність дійсності.

Актуальний стан справ

Щодо трьох нападників, які знайшли в собі сміливість залишитись в Україні.

Завершено досудове розслідування щодо трьох нападників, які знайшли в собі сміливість залишитись в Україні. Це Саітов Магомет-Саліх Арбуєвич, Саітов Ахмет Абубакарович та Темербулатов Умалт Русланович.

Їм висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України: хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене групою осіб.

Подано позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди, спричиненої внаслідок скоєння злочину, якою просимо стягнути майнову шкоду в розмірі 50 000 грн, та моральну (немайнову) шкоду в розмірі 3 217 536 гривень. Для забезпечення цивільного позову накладено арешти на дві квартири обвинувачених.

Додатково варто зазначити, що Саітова Магомеда-Саліх Арбуєвича було відраховано з другого курсу НТУУ "КПІ" імені І. Сікорського. Його середній бал був 3,2. Студентом було проущено 95 годин з 180 годин (загальна кількість годин у рамках програми).

Щодо четвертого нападника.

Досудове розслідування по Саітову Магомету-Аміну Абубакаровичу ще триває. Оскільки він перетнув державний кордон через дві години після конфлікту, йому заочно оголошено про підозру, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 та ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження). Його внесено в облік Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол з "червоною" карткою, тобто з метою арешту та подальшої екстрадиції до України.

Щодо одного з адвокатів, який захищає обвинувачених.

До адвоката підозрюваних Олега Іщенка подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації шляхом визнання інформації недостовірною, відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 грн.

Це пов'язано із прес-конференцією на тему: "Конфлікт Мустафи Найєма з точки зору Діаспори чеченського народу в Україні".

На ній Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", говорячи про подію, зазначив:

"Є таке відео, де саме він виходить з автомобіля, саме він перший добігає водійських дверей автомобіля "Гелендваген", і саме він починає з'ясовувати стосунки, лізе у цей автомобіль"/

Дана інформація недостовірна, що підтверджується повною версією відео інциденту.

***

Я впевнений, що про конфлікт за участю мого брата говорять і батьки нападників, і заможні батьки інших дітей, і навіть самі діти. Саме це, на мою думку, є дуже важливим сенсом цієї справи: створити негативний досвід для людей, які не розуміють цінність життя та здоров'я іншої особи.

Варто усвідомити, що те, як було, не означає, що так буде й далі. І одна хвилина поваги може зекономити декілька десятків тисяч доларів на адвокатів і сотні годин життя, яке можна було б прожити не в якості підозрюваного або обвинуваченого.

Єдине, чого бракує, це держави, в якій співробітники правоохоронних органів розуміють, що таке верховенство права, і де немає "багатофакторної аутентифікації" доступу до правосуддя: ти відчуваєш себе в безпеці, ким би ти не був, і тільки тому, що ти – людина. Навіть якщо ти – активіст, депутат чи, не дай Б-же, син маминої подруги.

Масі Найєм, спеціально для УП

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