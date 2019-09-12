Цього року в Україні відбулося повне перезавантаження влади – президент, парламент, уряд. Нова влада отримала купу невирішених проблем. В тому числі проблему переселенців.

В попередньому уряді було створено ключове міністерство, яке мало вирішувати цю проблему – МінТОТ. За три з половиною роки, на жаль, майже нічого не було зроблено. На це були різні причини, в тому числі і маленький бюджет міністерства.

Але робота із залучення міжнародної підтримки була провалена, як і інші ініціативи. А ті кошти, які залучалися, були витрачені на сумнівні цілі. Міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш запам'ятався лише тим, що подав в суд на самих переселенців.

Новий уряд створив нове міністерство. Поєднав МінТОТ та міністерство у справах ветеранів. Зараз складно оцінити, наскільки це правильне рішення. Я впевнений, що все залежить не від назви міністерства, а від того, чи буде політична воля вирішувати проблеми саме переселенців.

Для того, щоб нова влада не витрачала час на аналіз проблем і підготовку плану, коротко наведу своє бачення декількох ключових проблем з рекомендаціями з їх вирішення.

1. Соціальні виплати і пенсії

За даними Пенсійного фонду України, офіційно зареєстровано близько 800 тис. пенсіонерів-переселенців. Державні органи ставлять низку бар'єрів і перевірок для отримання законної пенсії. Обов'язковою умовою при оформленні пенсії є надання довідки переселенця.

Крім цього, постанова №365 передбачає проведення перевірок фактичного проживання ВПО, створення комісій, які на підставі результатів таких перевірок можуть приймати рішення про призупинення соціальних виплат, в тому числі і пенсій.

Сьогодні відновлення виплати пенсії можливе тільки через суди. За захистом порушених прав пенсіонери, які проживають на непідконтрольній території, і переселенці активно звертаються до суду.

Але поки триває розгляд цього питання, пенсіонера позбавлено засобів існування. І навіть у разі відновлення пенсійних виплат, борги за минулі місяці можуть бути невиплачені.

Всі міжнародні та громадські організації виступають проти рішень уряду і за відновлення законних прав громадян України на отримання пенсії.

Пропозиції:

Отримання пенсії не повинно залежати від наявності або відсутності довідки переселенця;

ВПО повинні мати можливість вибору банківської установи для відкриття рахунку та отримання соціальних виплат і пенсії;

Необхідна єдина процедура перевірки для переселенців.

Відповідні зміни були запропоновані низкою громадських і міжнародних організацій і подані до Кабінету міністрів. На даний момент зміни не були підтримані.

2. Багатофункціональний реєстр переселенців

Держава не може системно та ефективно вирішувати проблеми переселенців, бо не знає їх точну кількість, яку допомогу вони отримують, який у них соціальний статус та чого вони потребують у першу чергу.

Коли ми кажемо "переселенці", ми маємо на увазі тих людей, які переїхали з окупованої території та живуть на підконтрольній Україні території. За даними Міністерства соціальної політики, офіційно обліковано 1 млн 405 тис. переселенців.

Хоча ми розуміємо, що з цих людей не всі постійно живуть на підконтрольній території. Більшість пенсіонерів вимушені отримати довідку переселенця для того, щоб отримувати пенсію. Тож, якщо ми відмінимо обов'язкове надання довідки для отримання пенсії і проведемо перереєстрацію, то більшість пенсіонерів-переселенців не будуть реєструватися як переселенці.

Таким чином кількість переселенців суттєво зміниться, і отримують довідки ті переселенці, які дійсно живуть на підконтрольній Україні території.

Отже, запуск реєстру та проведення перереєстрації дозволить дізнатися реальну кількість переселенців, які проживають на підконтрольній території, зробити більш зручною зміну адреси проживання чи інших особистих даних, з'ясувати соціальний статус, потреби переселенців (житло, робота, перекваліфікація, ліки), зменшити черги у відділеннях Управління праці та соціального захисту населення.

Пропозиції:

впровадження багатофункціонального реєстру переселенців;

проведення перереєстрації переселенців.

3. Забезпечення житлом

Одним з найболючіших питань для внутрішньо переміщених осіб на сьогодні є житлове питання, яке є умовою достатнього рівня життя та є основою їх інтеграції до місцевих громад.

Відсутність на сьогодні державної політики стосовно житла, що значно б полегшила належне переселення ВПО, зробила умови життя однією з найбільш складних та важко вирішуваних проблем, що стоять перед ВПО.

Пропозиції:

Впровадити єдину бальну систему з розподілу тимчасового житла;

Закласти в державний бюджет щорічне фінансування програми "Доступне житло" у розмірі 1 млрд грн. Аналізую фінансування програми за попередній рік: середня допомога від держави становить 330 тис. грн. на одну сім'ю. Сім'я в середньому складається з 3 осіб. Таким чином, це дасть можливість щорічно забезпечувати житлом близько 8-9 тис. переселенців та учасників АТО. Додати можливість купівлі квартир на вторинному ринку;

Закласти в державний бюджет щорічне фінансування програми "Купівлі тимчасового житла для переселенців спільно з органами місцевого самоврядування" у розмірі 1 млрд грн. Це дасть можливість щорічно забезпечувати тимчасовим житлом близько 10 тис. переселенців;

Залучення міжнародних грантів на будівництво та реконструкцію тимчасового житла для переселенців. Житло не передається у власність переселенцям;

Прийняти положення про порядок надання іпотечних житлових кредитів на будівництво та придбання доступного житла під 7%-ву кредитну ставку;

Підготовка нормативно-правової бази для можливості надання кредитів на купівлю житла від міжнародних донорів.

Чинне законодавство містить обмеження в частині забезпечення реалізації виборчих прав переселенців. Закон України "Про вибори народних депутатів" обмежує виборчі права переселенців, надаючи їм право голосу на виборах народних депутатів тільки в загальнодержавному окрузі.

Також закон України "Про місцеві вибори" фактично позбавляє переселенців права вибирати місцеві органи влади, тому що, відповідно до закону, єдиним документом, що підтверджує місце проживання виборців, є паспорт.

Loading...

Пропозиції:

Прийняти законопроект який надає переселенцям повноцінне право голосу.

5. Реституції та компенсації за втрачене майно

Згідно зі звітом міжнародного Кластеру з питань житла, понад 17 тисяч будівель зазнало пошкоджень або було зруйновано внаслідок конфлікту на Сході України. Без жодної перспективи найближчого припинення конфлікт продовжує ускладнювати повсякденне життя тисячі людей, які втратили свої будинки та землю.

Наразі не існує адекватних механізмів для вирішення питань втрати житла, землі та майна, пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій на Сході України.

Пропозиції:

Провести облік об'єктів нерухомого майна, яке розташовано на тимчасово окупованих територіях, створити спеціальний реєстр зруйнованого та пошкодженого майна;

Розробити проект нормативно-правового акту щодо запровадження механізму поновлення порушених майнових прав після повернення контролю над тимчасово окупованими територіями;

Прийняти нормативно-правову базу щодо реституції та компенсації за втрату прав, вартості, використання або доступу до житла, землі та майна, спричиненої військовими діями на Сході України, як це передбачено законом України "Про боротьбу з тероризмом";

Створити претензійні комісії, спеціально уповноважені в рамках адміністративної процедури проводити як формальну оцінку збитків, так і забезпечувати відшкодування збитків з Державного бюджету України.

6. Освіта

Немає не тільки механізму, але і програм, які були би прийняті, а також бюджетного фінансування в повному обсязі для надання додаткових місць саме для осіб, які приїхали з окупованих територій. Права є, а реалізувати їх дуже важко.

Пропозиції:

Розподіл освітніх субвенцій з урахуванням кількості дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;

Надання в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої та професійно-технічної освіти в порядку, встановленому законодавством;

Безоплатне проживання дітей з числа ВПО в учнівських гуртожитках – для учнів професійно-технічних навчальних закладів;

Забезпечення проживання дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які є студентами вищих навчальних закладів, у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним закладом в установленому законодавством порядку;

Створення онлайн бібліотек і освітніх порталів для дистанційного навчання та підготовки для вступу до вищих або професійно-технічних закладів освіти дітей, які проживають на тимчасово окупованій території або на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

7. Трудовий стаж та бізнес

Працевлаштування ВПО є одним з ключових питань на порядку денному. Постійну роботу має 42% внутрішньо переміщених осіб. Ситуацію ускладнює необхідність перекваліфікації деяких ВПО, які в минулому були зайняті на підприємствах добувної промисловості.

Оскільки на території України не приймаються документи з печатками так званих "ЛНР" та "ДНР", то у людей виникають труднощі з підтвердженням трудового стажу.

Пропозиції:

створення привабливих преференцій для українського та закордонного бізнесу в питаннях щодо розміщення промислових підприємств та залучення працівників з кола переселенців. Прийняття закону, яким передбачено звільнення таких промислових інвесторів від певних податків та зборів до державного та місцевих бюджетів на термін від 5 до 7 років;

Розробити механізм відновлення документів, що засвідчують наявність трудового стажу;

Розробити фінансово-кредитний механізм відкриття та підтримки бізнесу для ВПО. Мікрогранти для створення (відтворення) власного бізнесу.

Звісно, це не повний перелік проблем, з якими стикаються переселенці. Однак вирішення саме цих питань дозволить їм швидко інтегруватися до місцевих громад. Деякі питання вирішуються швидко, інші потребують довгої системної роботи.

Руслан Калінін, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.