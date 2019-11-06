Почему олигарх Фукс может стать фигурантом "Украиногейта"

1868 просмотров
Среда, 06 ноября 2019, 17:25
Алексей МинаковOlexiy Minakov
политический эксперт

Після публікації телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським увага до скандалу "Україногейт" пішла на спад в українському медіапросторі. Хоча внутрішньополітична боротьба в США напередодні президентських виборів-2020 лише набирає обертів. Після старту процедури імпічменту Трампа з'являються нові "герої" і нові сюжетні лінії.

Зокрема, заарештували двох бізнесменів – Ігоря Фрумана і Льва Парнаса. Вони в 2018 році організовували телефонне спілкування адвоката Трампа з ексгенпрокурором Віктором Шокіним щодо справи проти компанії Burisma. А в 2019 році вони були присутніми на зустрічі адвоката Трампа з генпрокурором Юрієм Луценком, під час якої також обговорювалась справа проти Burisma.

Однією з наступних ключових осіб в "Україногейті" цілком може стати російсько-український олігарх Павло Фукс.

Більшість українців, скоріш за все, навіть не чули це прізвище, тому що він дуже рідко дає інтерв'ю та виходить із тіні.

Хоча Фукс уже встиг відзначитись і фігуруванням у "Панамських офшорах", і викачуванням понад мільярда гривень завдяки боргу київського метрополітену, і купівлею частини заморожених активів експрезидента Віктора Януковича, і звинуваченням китайської державної корпорації CNBM у рейдерстві її активів в Україні.

Чому саме Фукс претендує на те, щоб опинитися в епіцентрі скандалу "Україногейт"?

По-перше, як Фруман і Парнас, Фукс мав справи з адвокатом Трампа – Рудольфом Джуліані.

В українській версії Вікіпедії є спільна світлина Фукса з адвокатом Трампа, зроблена в 2017 році. Причому вони не просто фотографувалися – між ними були фінансові відносини.

"Я офіційно найняв Джуліані, щоб лобіювати інвестиційну привабливість Харкова в Америці", – коментував цього року Фукс.

Оскільки адвокат Трампа наразі звинувачується "демократами" в посередництві тиску на українську владу і вважається ними головним агентом із пошуку компромату на політичного конкурента Трампа, зв'язки з Фуксом виглядають привабливими і перспективними для виявлення нової інформації в рамках розслідування.

До речі, Фукс вже фігурує в офіційних документах комітету з питань нагляду і реформ, який є головним слідчим комітетом Палати представників Конгресу США. Комітет вимагає від адвоката Трампа надати всю інформацію взаємодії та комунікації з низкою осіб, включаючи Фукса, починаючи з 2017 року.

По-друге, Фукс має російське минуле, в якому "засвітився" Трамп.

Фукс повернувся до України й отримав українське громадянство лише нещодавно, в 2015 році. До цього, ще з початку 90-х років, він перебував у Москві та мав російське громадянство.

Його компанії побудували в Росії велику кількість об'єктів нерухомості, сам він входив до правління Російського союзу промисловців і підприємців. А, згідно з розслідуванням телекомпанії Аль-Джазіра, Фукс навіть отримував винагороду з рук Володимира Путіна, що пізніше сам підтвердив в інтерв'ю "Українській правді".

Реклама:

При цьому публічно відомою є інформація, що Фукс обговорював з Трампом декілька бізнес-проектів у 2006 році. Один із проектів стосувався ділового центру "Москва-Сіті". На перемовини з Фуксом до Москви Трамп навіть прилітав із родиною – разом із дружиною і дітьми Трампа вони ходили до ресторану, Фукс показував їм Москву. Після цього, за словами Фукса, він востаннє бачив Трампа в 2009 або в 2010 році в Маямі, де Трамп влаштував велику вечірку.

Все це ідеально лягає у сюжетну лінію про зв'язки Трампа з Росією. А ця лінія досить потужно розкручувалась у медійному просторі США протягом останніх років. Відповідно, ця історія може отримати нове дихання в разі підвищення уваги до Фукса в рамках процедури імпічменту Трампу.

По-третє, Фукс має реальні проблеми з правосуддям.

Влітку цього року казахстанський БТА Банк подав до лондонського суду позов про стягнення з Фукса $55 млн. А в жовтні цього року Таганський суд Москви заочно заарештував Фукса через звинувачення в особливо великому шахрайстві та оголосив його в міжнародний розшук.

Все це робить Фукса вкрай зручною мішенню для інформаційної атаки на Трампа – мовляв, от бачите, з якими "токсичними" персонами має справу оточення президента США.

Крім того, судові процеси над Фуксом – це ще й важель впливу Кремля, який дає можливість втрутитись у внутрішньополітичну ситуацію в США та підсилити ще більше скандал. Для цього достатньо буде, наприклад, у потрібний момент вимагати екстрадиції Фукса з України до Росії. І незалежно від того, піде Україна назустріч російському правосуддю чи відмовиться видавати Фукса, це дозволить ще більше вплутати Україну в скандал і процедуру імпічменту Трампа.

Таким чином, після бізнесменів Фрумана і Парнаса всі шанси стати наступною "зіркою" в епопеї під назвою "Україногейт" має олігарх Фукс. І українській владі слід бути готовими до такого розвитку подій у США, щоб зменшити репутаційні втрати держави і втримати двопартійну підтримку американського Конгресу.

Олексій Мінаков, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: Трамп импичмент скандал США Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Трамп рад, что с Ким Чен Ыном все хорошо 3 мая 2020, 01:37
Трамп выбрал кандидата на должность посла США в Украине 2 мая 2020, 05:04
Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына на публике 2 мая 2020, 01:49
Алексей Минаков
Несмотря на потуги Кремля, или Цивилизационный выбор украинцев
Почему Тимошенко потеряла первое место в рейтингах
Кто срывает планы по добыче газа
Результативные комики в политике, или Зеленский – это не смешно
Временная следственная комиссия по убийству Гандзюк: пиар на крови или вынужденная необходимость?
Следующего президента Украины выберут те, кто не определился
От 17 октября до 17 мая: дожмет ли улица принятие Избирательного кодекса?
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)