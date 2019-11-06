Після публікації телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським увага до скандалу "Україногейт" пішла на спад в українському медіапросторі. Хоча внутрішньополітична боротьба в США напередодні президентських виборів-2020 лише набирає обертів. Після старту процедури імпічменту Трампа з'являються нові "герої" і нові сюжетні лінії.

Зокрема, заарештували двох бізнесменів – Ігоря Фрумана і Льва Парнаса. Вони в 2018 році організовували телефонне спілкування адвоката Трампа з ексгенпрокурором Віктором Шокіним щодо справи проти компанії Burisma. А в 2019 році вони були присутніми на зустрічі адвоката Трампа з генпрокурором Юрієм Луценком, під час якої також обговорювалась справа проти Burisma.

Однією з наступних ключових осіб в "Україногейті" цілком може стати російсько-український олігарх Павло Фукс.

Більшість українців, скоріш за все, навіть не чули це прізвище, тому що він дуже рідко дає інтерв'ю та виходить із тіні.

Хоча Фукс уже встиг відзначитись і фігуруванням у "Панамських офшорах", і викачуванням понад мільярда гривень завдяки боргу київського метрополітену, і купівлею частини заморожених активів експрезидента Віктора Януковича, і звинуваченням китайської державної корпорації CNBM у рейдерстві її активів в Україні.

Чому саме Фукс претендує на те, щоб опинитися в епіцентрі скандалу "Україногейт"?

По-перше, як Фруман і Парнас, Фукс мав справи з адвокатом Трампа – Рудольфом Джуліані.

В українській версії Вікіпедії є спільна світлина Фукса з адвокатом Трампа, зроблена в 2017 році. Причому вони не просто фотографувалися – між ними були фінансові відносини.

"Я офіційно найняв Джуліані, щоб лобіювати інвестиційну привабливість Харкова в Америці", – коментував цього року Фукс.

Оскільки адвокат Трампа наразі звинувачується "демократами" в посередництві тиску на українську владу і вважається ними головним агентом із пошуку компромату на політичного конкурента Трампа, зв'язки з Фуксом виглядають привабливими і перспективними для виявлення нової інформації в рамках розслідування.

До речі, Фукс вже фігурує в офіційних документах комітету з питань нагляду і реформ, який є головним слідчим комітетом Палати представників Конгресу США. Комітет вимагає від адвоката Трампа надати всю інформацію взаємодії та комунікації з низкою осіб, включаючи Фукса, починаючи з 2017 року.

По-друге, Фукс має російське минуле, в якому "засвітився" Трамп.

Фукс повернувся до України й отримав українське громадянство лише нещодавно, в 2015 році. До цього, ще з початку 90-х років, він перебував у Москві та мав російське громадянство.

Його компанії побудували в Росії велику кількість об'єктів нерухомості, сам він входив до правління Російського союзу промисловців і підприємців. А, згідно з розслідуванням телекомпанії Аль-Джазіра, Фукс навіть отримував винагороду з рук Володимира Путіна, що пізніше сам підтвердив в інтерв'ю "Українській правді".

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При цьому публічно відомою є інформація, що Фукс обговорював з Трампом декілька бізнес-проектів у 2006 році. Один із проектів стосувався ділового центру "Москва-Сіті". На перемовини з Фуксом до Москви Трамп навіть прилітав із родиною – разом із дружиною і дітьми Трампа вони ходили до ресторану, Фукс показував їм Москву. Після цього, за словами Фукса, він востаннє бачив Трампа в 2009 або в 2010 році в Маямі, де Трамп влаштував велику вечірку.

Все це ідеально лягає у сюжетну лінію про зв'язки Трампа з Росією. А ця лінія досить потужно розкручувалась у медійному просторі США протягом останніх років. Відповідно, ця історія може отримати нове дихання в разі підвищення уваги до Фукса в рамках процедури імпічменту Трампу.

По-третє, Фукс має реальні проблеми з правосуддям.

Влітку цього року казахстанський БТА Банк подав до лондонського суду позов про стягнення з Фукса $55 млн. А в жовтні цього року Таганський суд Москви заочно заарештував Фукса через звинувачення в особливо великому шахрайстві та оголосив його в міжнародний розшук.

Все це робить Фукса вкрай зручною мішенню для інформаційної атаки на Трампа – мовляв, от бачите, з якими "токсичними" персонами має справу оточення президента США.

Крім того, судові процеси над Фуксом – це ще й важель впливу Кремля, який дає можливість втрутитись у внутрішньополітичну ситуацію в США та підсилити ще більше скандал. Для цього достатньо буде, наприклад, у потрібний момент вимагати екстрадиції Фукса з України до Росії. І незалежно від того, піде Україна назустріч російському правосуддю чи відмовиться видавати Фукса, це дозволить ще більше вплутати Україну в скандал і процедуру імпічменту Трампа.

Таким чином, після бізнесменів Фрумана і Парнаса всі шанси стати наступною "зіркою" в епопеї під назвою "Україногейт" має олігарх Фукс. І українській владі слід бути готовими до такого розвитку подій у США, щоб зменшити репутаційні втрати держави і втримати двопартійну підтримку американського Конгресу.

Олексій Мінаков, для УП

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